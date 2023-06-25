Девять тысяч жителей Дзержинска и Кстова стали участниками акции "Весеннее обновление" Бизнес

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" и ООО "ЕРКЦ" подвели итоги акции "Весеннее обновление". Ее участниками стали порядка девяти тысяч жителей Дзержинска и Кстовского муниципального округа. В рамках акции им были списаны пени. В квитанции за июнь по строке пени теперь у них стоит ноль, а общая сумма к оплате значительно снизилась.

Для того, чтобы стать участником акции, нужно было в срок до 31 мая 2023 года оплатить всю сумму долга за отопление, горячую воду и установку/эксплуатацию общедомового прибора учета тепловой энергии и ГВС перед ПАО "Т Плюс", в том числе госпошлину и пени по действующим судебным актам о взыскании задолженности, и вовремя оплатить квитанции за отопление, горячую воду и общедомовой прибор учета за март и апрель 2023 года.

Акция по списанию пени – отличная возможность сохранить свой семейный бюджет. Ведь сумма пени может быть даже больше, чем сам долг. Компания напоминает о необходимости оплачивать квитанции до 25 числа включительно, чтобы данная информация была учтена при формировании следующего платежного документа. Оплатить без комиссии квитанции ЕРКЦ можно на сайте ЕРКЦ в Личном кабинете или через сервис "Оплата без регистрации".