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Общество

Инклюзивный туристический водный фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде

30 июня 2023 10:46  [40] Общество
Фото: Инватур

Фото: Инватур

1 июля 2023 года в Нижнем Новгороде состоится инклюзивный фестиваль, посвященный водному туризму. Об этом сообщили в Нижегородской региональной общественной организации культурно, социально-трудовой реабилитации инвалидов опорников и колясочников "Инватур".

В мероприятии примут участие спортсмены-паралимпийцы, представители органов власти, специалисты социальных учреждений и некоммерческих организаций.

Фестиваль организует Нижегородская общественная организация инвалидов "Инватур" в рамках проекта "Жизнь продолжается!", поддержанного Фондом президентских грантов.

На территории пляжа Пермяковского озера можно будет познакомиться с современными видами адаптивной двигательной рекреации на открытой воде. В программе - гребля на байдарках, SUP-досках. На берегу участники смогут попробовать свои силы в игре бочча, рыбной ловле.

"Пляж на озере в прошлом году был благоустроен в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", в голосовании принимали участие жители города. У ребят с инвалидностью большой запрос на занятия водными видами спорта", - рассказал председатель НРООИ "Инватур" Андрей Буланов.

Ранее региональная конференция "Активная жизнь" для нижегородцев с ограниченными возможностями здоровья прошла в Нижегородской области.

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Теги:
инклюзия
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