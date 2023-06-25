Инклюзивный туристический водный фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Инватур

1 июля 2023 года в Нижнем Новгороде состоится инклюзивный фестиваль, посвященный водному туризму. Об этом сообщили в Нижегородской региональной общественной организации культурно, социально-трудовой реабилитации инвалидов опорников и колясочников "Инватур".

В мероприятии примут участие спортсмены-паралимпийцы, представители органов власти, специалисты социальных учреждений и некоммерческих организаций.

Фестиваль организует Нижегородская общественная организация инвалидов "Инватур" в рамках проекта "Жизнь продолжается!", поддержанного Фондом президентских грантов.

На территории пляжа Пермяковского озера можно будет познакомиться с современными видами адаптивной двигательной рекреации на открытой воде. В программе - гребля на байдарках, SUP-досках. На берегу участники смогут попробовать свои силы в игре бочча, рыбной ловле.

"Пляж на озере в прошлом году был благоустроен в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", в голосовании принимали участие жители города. У ребят с инвалидностью большой запрос на занятия водными видами спорта", - рассказал председатель НРООИ "Инватур" Андрей Буланов.

Ранее региональная конференция "Активная жизнь" для нижегородцев с ограниченными возможностями здоровья прошла в Нижегородской области.