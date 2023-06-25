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Общество

Дорогу к селу Кистенево в Большеболдинском округе отремонтировали по нацпроекту БКД

30 июня 2023 10:53  [38] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Дорогу к селу Кистенево от подъезда к селу Апраксино в Большеболдинском муниципальном округе Нижегородской области отремонтировали по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". 

По информации Главного управления автомобильных дорог, на участке длиной в 1,7 км заменили покрытие, укрепили обочины, нанесли разметку и организовали разворотную площадку для транспорта.

"Большое Болдино готовится к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Округ преображается, в том числе и благодаря ремонту дорог. Вот и село Кистенево - единственное владение великого писателя - получило новую дорогу. Это начало развития территории. Отличное дорожное покрытие теперь и на главном подъезде к Большому Болдину, это путь к аэропорту для судов малой авиации", - рассказала глава администрации Большеболдинского муниципального округа Алла Морозова.

Ремонт дороги к аэропорту был выполнен на четырех отрезках общей протяженностью 5 км. Здесь произвели фрезеровку старого покрытия, затем уложили два защитных слоя из асфальтобетонной смеси А-11 ВН шириной от 5 до 9 метров, нанесли разметку и заменили знаки.

Всего в этом году в план ремонта по нацпроекту БКД в Большеболдинском округе вошло пять участков общей протяженностью 34,6 км, что в 2,8 раза больше уровня 2022 года. Стоимость работ по контрактам составила 212 млн рублей.

Ранее сообщалось, что объем ремонтируемых по нацпроекту дорог в Пильнинском районе увеличили в 20 раз.

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Теги:
БКД Большемурашкинский район
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