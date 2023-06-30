Глеб Никитин: "Сегодня мы отдаем дань уважения всем, кто защищал нашу Родину на поле брани" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил свое обращение в День ветерана боевых действий.

"Сегодня мы отдаем дань уважения всем, кто защищал нашу Родину на поле брани, рисковал здоровьем и жизнью ради Отечества. Много раз на протяжении своей истории России приходилось сталкиваться с врагом. Порой казалось, что одолеть противника невозможно, но каждый раз мужество и доблесть наших воинов помогали стране выстоять!

Нижний Новгород долгое время был форпостом русского государства. Навсегда в истории останется подвиг ополчения Минина и Пожарского, которое спасло Отечество от интервентов. Достойными наследниками той эпохи стали горьковчане, сражавшиеся за Родину в годы Великой Отечественной. В этом году мы отмечаем 80-летие Курской битвы. Сложно представить, сколько пришлось вынести тому поколению, чтобы победить. Огромная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за их подвиг!

Наследникам Победы удалось создать в нашей стране одну из мощнейших армий мира. Вместе с этим XX век таил в себе еще немало вызовов. Свой долг выполняли советские воины за рубежом. Затем точки напряженности возникли в самой России. И только благодаря мужеству защитников Отечества удалось справиться с самыми сложными ситуациями!

Сегодня много ветеранов боевых действий вновь встали на защиту Родины. Вы являетесь олицетворением верности своему долгу и патриотизма. Ваш опыт и навыки помогают в это непростое время защитить наших сограждан и отстоять то, что было завещано предками!

В этот день мне хочется пожелать всем ветеранам боевых действий, прежде всего, здоровья! Пусть дома вас всегда ждут родные и любящие люди! Спасибо вам!" - сказа Глеб Никитин.