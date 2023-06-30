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Бизнес

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" стартует 1 июля

01 июля 2023 10:45  [92] Бизнес
Фото: “ЛУКОЙЛ”

Фото: “ЛУКОЙЛ”

1 июля 2023 года объявлен старт XV юбилейного конкурса социальных и культурных проектов компании "ЛУКОЙЛ" в Нижегородской области.

В 2023 году конкурс приурочен к 65-летию ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" и включает специальную номинацию "65 лет на благо России", направленную на поддержку проектов по созданию современного, более комфортного городского пространства для жителей Кстова и гостей города. Кроме того, заявки будут приниматься по трем традиционным направлениям: "Духовность и культура", "Спорт", "Экология". 

Принять участие в конкурсе могут некоммерческие негосударственные организации; государственные, муниципальные бюджетные учреждения; органы местного самоуправления.

Как и раньше, конкурс активно поддерживает проекты и инициативы местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, повышает эффективность оказания благотворительной помощи. Обязательным условием финансирования является вклад собственных (привлеченных) средств организации-заявителя в размере не менее 30% от запрашиваемой суммы.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в разделе "Ответственность" http://nnos.lukoil.ru. Все вопросы по конкурсу можно задать по телефону (83145) 5-50-58 или направить их электронной почтой: pr-nnos@lukoil.com.

Заявки в бумажном виде и на электронном носителе принимаются с 1 июля по 30 сентября 2023 года (включительно) по адресу: 607650, Нижегородская область, район Кстовский, город Кстово, шоссе Центральное (Промышленный район), дом 9. 

"Компания "ЛУКОЙЛ" продолжает поддерживать социально значимые проекты в регионах своей деятельности. За годы существования Конкурса было воплощено в жизнь множество идей, направленных на развитие культуры, спорта, системы образования, популяризацию здорового образа жизни и экологической ответственности. В этом году мы снова ждем от участников интересные и яркие проекты!", – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.

 

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Теги:
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