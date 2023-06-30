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Юрий Шалабаев: "Сотрудники ГИБДД каждый день трудятся круглосуточно, чтобы защитить нас от опасностей"

03 июля 2023 09:18  [77] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил свое поздравление с Днем ГИБДД.

"Сотрудники инспекции каждый день трудятся круглосуточно, чтобы защитить нас от опасностей и несчастных случаев, стремятся обеспечить соблюдение правил и порядка на наших дорогах.

Эта работа требует мужества, терпения и высокой степени ответственности. Я хотел бы сказать спасибо всем сотрудникам ГИБДД за службу и преданность работе. Желаю вам сил и энергии, чтобы продолжать свое важное дело, а также здоровья и благополучия для вас и ваших семей.

В этот день я хотел бы призвать всех нижегородцев задуматься о нашей собственной роли на дорогах. Нужно помнить, что у каждого из нас - и у водителей, и у пешеходов - есть обязанности: соблюдать правила дорожного движения и проявлять уважение к другим участникам. В летние месяцы особое  внимание взрослых должно быть к детям. Если они остаются в городе, объясните им, что на дорогу выбегать опасно. Такую же работу нужно провести и с детьми за городом.

 Уважаемые автомобилисты, я понимаю, что дороги после ремонта вызывают желание превысить скорость и испытать возможности своей машины, но призываю вас ездить аккуратно, не добавлять работы сотрудникам ГИБДД", - говорится в поздравлении.

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Теги:
ГИБДД Юрий Шалабаев
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