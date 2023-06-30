Сотрудники "Автобана" выполняют работы на 6 этапе трассы М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" Общество

Фото: “Автобан”

Сотрудники ДСК "Автобан" в настоящее время сосредоточили усилия на выполнении работ на 6-м этапе скоростной автомагистрали М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань".

Как сообщили в пресс-службе компании, по состоянию на 20 июня выполнено устройство: дополнительного слоя основания на 13,89 км; нижнего слоя основания – 13,12 км; среднего слоя основания – 11,75 км; верхнего слоя основания – 9,37 км (или 80% от плана); нижнего слоя покрытия – 9,18 км; верхнего слоя покрытия – 1,1 км.

Всего на строительный сезон запланирован выпуск 180,7 тыс. тонн асфальтобетонных смесей. Также выполнено свыше 54 тыс. м3 земляных работ (насыпь) и более 67 тыс. м2 планировочных работ.

Производственная программа "СУ 925" на 2023 год на 6-м этапе М-12 составляет 4,9 млрд рублей.

"Факторы, которые сдерживают ударные темпы производства, к сожалению, присутствуют. Один из таких сейчас – это нехватка технических ресурсов, в частности, машино-механизмов. Также сдерживающим фактором является низкий темп производства работ от субподрядных организаций, связанный с недостатком трудовых ресурсов в лице квалифицированных рабочих и квалифицированного состава инженерно-технических работников. Обе причины связаны с большим спросом и нехваткой предложений во всей отрасли. Однако данные стоп-факторы оперативно преодолеваются совместными усилиями коллег, и мы видим позитивные перспективы и прилагаем все усилия для выполнения производственной программы, а также сдачи 6-го этапа М-12 "Восток" в установленный срок", - сказал начальник производственно-технического отдела "СУ 925" Артем Кувалдин.

Ранее сообщалось, что более 130 сотрудников "Автобана" работают в две смены на 4 этапе трассы М-12.