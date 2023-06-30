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Общество

Более 400 нижегородских ветеранов получили "наборы здоровья" от ЛДПР

30 июня 2023 17:16  [92] Общество

Фото: НРО партии ЛДПР

Более 400 нижегородских ветеранов получили "наборы здоровья" от ЛДПР, сообщает пресс-служба нижегородского отделения партии.
 
Представители ЛДПР запустили масштабную социальную акцию для участников Великой Отечественной войны. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области фракции ЛДПР Владислав Атмахов и Антон Ананьин выделили средства на покупку самых необходимых предметов, которые нужны для контроля самочувствия.

В "набор здоровья" входит: нейбулайзер, пульсикометр, тонометр, плед. Такие подарки получат 420 ветеранов, проживающих в Нижегородской области. 
 
Акция проводится совместно с министерством социальной политики Нижегородской области.

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Теги:
Ветераны ЛДПР
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