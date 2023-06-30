Более 400 нижегородских ветеранов получили "наборы здоровья" от ЛДПР Общество

Фото: НРО партии ЛДПР

Более 400 нижегородских ветеранов получили "наборы здоровья" от ЛДПР, сообщает пресс-служба нижегородского отделения партии.



Представители ЛДПР запустили масштабную социальную акцию для участников Великой Отечественной войны. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области фракции ЛДПР Владислав Атмахов и Антон Ананьин выделили средства на покупку самых необходимых предметов, которые нужны для контроля самочувствия.

В "набор здоровья" входит: нейбулайзер, пульсикометр, тонометр, плед. Такие подарки получат 420 ветеранов, проживающих в Нижегородской области.



Акция проводится совместно с министерством социальной политики Нижегородской области.