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Более 400 нижегородских ветеранов получили "наборы здоровья" от ЛДПР, сообщает пресс-служба нижегородского отделения партии.
Представители ЛДПР запустили масштабную социальную акцию для участников Великой Отечественной войны. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области фракции ЛДПР Владислав Атмахов и Антон Ананьин выделили средства на покупку самых необходимых предметов, которые нужны для контроля самочувствия.
В "набор здоровья" входит: нейбулайзер, пульсикометр, тонометр, плед. Такие подарки получат 420 ветеранов, проживающих в Нижегородской области.
Акция проводится совместно с министерством социальной политики Нижегородской области.
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