Нижегородские IT-специалисты приглашаются к участию в молодёжном форуме "Фича" Общество

Нижегородские IT-специалисты приглашаются к участию в молодёжном форуме Фича

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородские IT-специалисты приглашаются к участию в молодёжном форуме "Фича". Об этом сообщает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Участие могут принять молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет могут. Заявки принимаюются до 9 июля.

Всероссийский молодёжный форум IT-технологий "Фича" входит в линейку "Росмолодёжь.События". Он состоится с 23 по 27 августа в Таганроге.

Участниками форума станут молодые программисты, аналитики, тестировщики, системные администраторы, архитекторы, гейм-дизайнеры, UX/UI-специалисты, маркетологи, киберспортсмены и студенты профильных направлений.

Главной целью форума является создание новых цифровых особенностей в российском поле информационных технологий для укрепления технологического суверенитета страны, а также формирование общей площадки для построения коммуникации талантливых IT-специалистов для обмена знаниями и поиска новых идей в сообществе единомышленников.

Более 50 профессиональных экспертов и спикеров проведут лекции, панельные дискуссии, круглые столы и мастер-классы по нескольким тематическим трекам:

1. "Кадры" – для преподавателей вузов и ссузов, HR-специалистов, психологов и специалистов по развитию в IT-отрасли;

2. "Стартаперы" – для представителей технологического предпринимательства;

3. "Разрабы" – для разработчиков программного обеспечения уровней Junior – Senior;

4. "Инженерная школа" – для разработчиков аппаратного обеспечения и инженеров-конструкторов.

5. "Про-движение" — для маркетологов и специалистов по продажам в IT.

Также в этом году будет создан специальный трек "Войти в IT" для студентов I–III курсов специализированных учебных заведений, направленный на профессиональную ориентацию и построение индивидуальных карьерных траекторий учащихся.

Пройти регистрацию на форум необходимо на платформе Росмолодёжи, выполнив задания организаторов. Участие в форуме бесплатное.

Участников форума "Фича" ждут стажировки в крупных IT-компаниях, решение кейсов по технологическому развитию, презентации разработок перед инвесторами. Помимо этого, собственные проектные инициативы участники смогут представить на грантовом конкурсе Росмолодежи. Итогом образовательной программы станет продукт, который будет включать в себя проекты и разработки по развитию IT-отрасти страны, в том числе в сфере разработки продуктов двойного назначения и оборонной промышленности.

Следить за событиями форума можно на его сайте или в соцсетях: VK и Telegram.