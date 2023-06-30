"Календарь предпринимателя" подготовлен Корпорацией МСП для бизнес-сообщества Бизнес

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

"Календарь предпринимателя" подготовлен Корпорацией МСП для бизнес-сообщества. Об этом сообщили в учреждении.

Согласно информации, "Календарь предпринимателя" поможет сориентироваться в датах отчетов и уплаты сборов в предстоящем месяце.

В частности, в июле основной объём уплаты взносов и отчетности для малого и среднего бизнеса приходится на вторую половину месяца.

До 1 июля индивидуальные предприниматели уплачивают страховые взносы "за себя" за прошлый год – на обязательное пенсионное страхование с дохода, превышающего 300 тыс. рублей. Если в прошлом году была получена отсрочка на такие взносы, то их надо уплатить и за 2021 год (либо 1/10 часть взносов за 2021 год, если на них оформлена рассрочка).

До 17 июля организации и ИП, привлекающие работников, уплачивают в Социальный фонд взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за июнь, а ИП на общей системе налогообложения (ОСН) уплачивают НДФЛ за себя за 2022 год.

До 20 июля импортеры товаров из государств ЕАЭС уплачивают НДС и акцизы за июнь и представляют в налоговую инспекцию декларацию и документы в соответствии с договором о ЕАЭС.

До 25 июля ИП на ОСН уплачивают авансовый платеж по НДФЛ за I полугодие; организации и ИП, привлекающие работников сдают в налоговую инспекцию расчет сумм НДФЛ (6-НДФЛ), удержанных за работников с 01.01.2023 по 22.06.2023 включительно, а также направляют уведомление для единого налогового платежа о сумме НДФЛ за работников за период с 23.06.2023 по 22.07.2023 и сдают в налоговую инспекцию расчет по страховым взносам (на ОМС, ОПС и ВНиМ) за работников за полугодие. Кроме того, ИП этой категории предстоит сдать в налоговую инспекцию форму "Персонифицированные сведения о физических лицах" за июнь, а в Социальный фонд – форму "ЕФС-1" о начисленных взносах в I полугодии, а если в мае был перевод работника или заявление по ведению трудовой книжки – также со сведениями о трудовой деятельности. В этот же срок организации на ОСН сдают декларацию по налогу на прибыль за полугодие (при уплате налога по фактической прибыли – декларацию за июнь); организации и ИП на едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН) направляют уведомление для единого налогового платежа о сумме авансового платежа по ЕСХН за I полугодие; организации и ИП на УСН направляют уведомление для единого налогового платежа о сумме авансового платежа за I полугодие; организации и ИП на ОСН и ЕСХН сдают декларацию по НДС за II квартал, если не используется освобождение от НДС в связи с маленькой выручкой по пункту 1 статьи 145 НК; а организации, имеющие недвижимость или транспорт, направляют уведомление для единого налогового платежа о сумме авансового платежа по налогу на имущество организаций, земельному налогу и транспортному налогу. Организации и ИП, которые не платят НДС, но проводили во II квартале операции с импортными товарами, подлежащими прослеживаемости (покупали, продавали, получали или передавали мониторы, холодильники, стиральные машины, детские коляски или автокресла, проекторы, телеприставки или спецтехнику из перечня, кроме импорта и экспорта), сдают в налоговую инспекцию отчет об операциях с такими товарами.

До 28 июля самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход за июнь; организации и ИП на УСН уплачивают аванс за I полугодие; организации и ИП на ЕСХН уплачивают аванс за I полугодие; организации и ИП, привлекающие работников, уплачивают страховые взносы на ОМС, ОПС и ВНиМ за июнь, а также НДФЛ за работников за период с 23.06.2023 по 22.07.2023. Организации и ИП на ОСН и ЕСХН уплачивают 1/3 суммы НДС за II квартал (если не используется освобождение от НДС в связи с маленькой выручкой по п. 1 ст. 145 НК); организации на ОСН уплачивают авансовый платеж по налогу на прибыль (если не используют право на уплату авансов только за кварталы при выручке до 15 млн за квартал). Организации, имеющие недвижимость или транспорт, уплачивают авансовые платежи за II квартал по имущественным налогам: на имущество организаций, земельному налогу и транспортному налогу.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Кроме того, получить информацию обо всех актуальных мерах поддержки бизнеса, полезных ссылках, адреса и контакты объектов инфраструктуры предпринимательства можно на портале Мойбизнес52.рф.

Работа по поддержке бизнеса ведётся в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".