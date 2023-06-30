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Спорт

Лекции и мастер-классы медиков и занятия спортом организуют для нижегородцев в центре ЗОЖ в июле

01 июля 2023 15:11  [79] Спорт
Лекции и мастер-классы медиков и занятия спортом организуют для нижегородцев в центре ЗОЖ в июле

Лекции и мастер-классы медиков и занятия спортом организуют для нижегородцев в центре ЗОЖ в июле

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Лекции и мастер-классы медиков и занятия спортом организуют для нижегородцев в центре ЗОЖ в июле. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В частности, в текущем месяце нижегородцы смогут посетить 80 тематических мероприятий в центре ЗОЖ "Планета здоровья". Можно будет узнать о пользе сезонных продуктов и закаливания, правилах здорового сна, действиях при получении теплового или солнечного удара, а также о принципах организации домашней аптечки. Кроме того, специалисты расскажут нижегородцам о таких состояниях и заболеваниях, как головокружение, радикулит, атеросклероз, тромбофлебит вен, вирусный гепатит, онкология и других.

Гости также посетят мастер-классы, в ходе которых им продемонстрируют, как правильно рассчитать свой индекс массы тела, измерить пульс и артериальное давление, распознать первые признаки инсульта.

По традиции в расписание работы "Планеты здоровья" войдут занятия по суставной и дыхательной гимнастике, скандинавской ходьбе, пилатесу, йоге и бачате.

Как напомнила главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая, учреждение ведет свою работу в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" нацпроекта "Демография". Посетить мероприятия может любой желающий.

Центр ЗОЖ "Планета здоровья" находится в парке "Швейцария" (стеклянный павильон, остановка "Ул. Батумская"). В июле учреждение работает с понедельника по четверг с 9.00 до 19.00. Актуальное расписание занятий доступно в группе центра ЗОЖ в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, национальный проект "Демография" утвержден в рамках указа президента России Владимира Путина в 2018 году. Он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт – норма жизни".

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Теги:
Здоровье
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