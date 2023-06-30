Перспективы развития г.о. Сокольский обсудили эксперты в ходе территориальной стратегической сессии Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Перспективы развития г.о. Сокольский обсудили эксперты в ходе территориальной стратегической сессии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Сессия направлена на актуализацию Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года. Более 50 экспертов подвели итоги пятилетней работы в рамках действующей Стратегии, а также внесли новые предложения по развитию муниципалитета, которые будут учтены в программном документе.

На открытии стратсессии выступил глава МСУ г.о. Сокольский Александр Созонов.

"В рамках реализации Стратегии, принятой в 2018 году, в муниципалитете отремонтировано более 75 километров дорог, газифицировано 8 населённых пунктов и благоустроено пять важных общественных пространств: площадь Ленина, парк Победы, сквер Мира, набережная, а также территория, прилегающая к автостанции", – сообщил он.

Участники дискуссии затронули тему развития туристической привлекательности городского округа.

Как отметил начальник Междуреченского территориального отдела администрации г.о. Сокольский Владимир Смирнов, в советские времена местный летний лагерь "Чайка" был известен далеко за пределами региона. Он обратил внимание экспертов на рост внутреннего туризма в России и обозначил необходимость использовать весь туристический потенциал муниципалитета. В качестве новой идеи спикер представил проект создания в Сокольском пансионата для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В свою очередь, директор межпоселенческой централизованной клубной системы Екатерина Маряхина подчеркнула важность завершения газификации района. Она выступила с предложением максимального использования потенциала уникальной прибрежной линии и лесного массива городского округа.

Итоги обсуждения подвел член экспертного совета по реализации Стратегии развития Нижегородской области, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Артём Кавинов. Он предложил детализировать озвученную в ходе сессии идею создания в Сокольском музея речного пароходства.

"Все прозвучавшие предложения могут стать основой актуализированной Стратегии развития Нижегородской области", – сказал Артём Кавинов.

Напомним, в конце августа 2023 года на Нижегородской ярмарке состоится региональный форум "Вместе мы можем больше", где итоги работы стратегических сессий представят губернатору Глебу Никитину и нижегородцам. Этому событию будут предшествовать 58 территориальных и 13 отраслевых стратегических сессий. Всего для актуализации стратегии развития Нижегородской области запланировано более 700 встреч с жителями региона. Их итоги войдут в план конкретных действий по развитию Нижегородской области и повышению уровня качества жизни в регионе.