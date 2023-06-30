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Политика

Владислав Атмахов выдвинут на пост губернатора Нижегородской области

01 июля 2023 15:33  [54] Политика
фото: НРО ЛДПР

фото: НРО ЛДПР

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Владислав Атмахов выдвинут на пост губернатора Нижегородской области. Об том сообщает пресс-служба НРО ЛДПР.

Решение о выдвижении руководителя фракции ЛДПР в Законодательном собрании Нижегородской области Владислава Атмахова на пост губернатора было принято сегодня, 1 июля, на заседании 83-ей внеочередной конференции Нижегородского регионального отделения ЛДПР.

На мероприятии присутствовали 44 делегата от 31 местного отделения.

Кроме того, в ходе конференции также было принято решение о выдвижении Александра Сидельникова на дополнительные выборы депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу N 10.

Напомним, что ранее Высший совет ЛДПР утвердил кандидатуру Владислава Атмахова в качестве кандидата для участия в выборах губернатора Нижегородской области. Голосование состоится 10 сентября 2023 года.

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Теги:
Выборы ЛДПР
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