Владислав Атмахов выдвинут на пост губернатора Нижегородской области Политика

фото: НРО ЛДПР

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Владислав Атмахов выдвинут на пост губернатора Нижегородской области. Об том сообщает пресс-служба НРО ЛДПР.

Решение о выдвижении руководителя фракции ЛДПР в Законодательном собрании Нижегородской области Владислава Атмахова на пост губернатора было принято сегодня, 1 июля, на заседании 83-ей внеочередной конференции Нижегородского регионального отделения ЛДПР.

На мероприятии присутствовали 44 делегата от 31 местного отделения.

Кроме того, в ходе конференции также было принято решение о выдвижении Александра Сидельникова на дополнительные выборы депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу N 10.

Напомним, что ранее Высший совет ЛДПР утвердил кандидатуру Владислава Атмахова в качестве кандидата для участия в выборах губернатора Нижегородской области. Голосование состоится 10 сентября 2023 года.