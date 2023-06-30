Мужчина утонул в Павловском районе, упав с сапсёрфа Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Павловском районе в районе понтонного моста Павлово - Тумботино на реке Оке 1 июля утонул 36-летний мужчина. Только сегодня спасатели нашли его тело.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о происшествии на воде поступило 1 июля в 16:30.

Согласно информации от СУ СК по Нижегородской области, мужчина вместе со своим 4-летним сыном катался по реке на надувной SUP-доске. В какой-то момент плавсредство опрокинулось. Ребёнка увидели и спасли прохожие. Прибывшая скорая помощь госпитализировала мальчика. А вот тело его отца ушло под воду.

На место ЧП выехали водолазы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда. Погибшего мужчину нашли только на следующий день.

Как сообщили в следственных органах, при осмотре тела видимых телесных повреждений криминального характера не было обнаружено. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, организована доследственная проверка.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.