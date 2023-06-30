Бригада скорой медицинской помощи ЦРБ Арзамаса стала лучшей в области
Приём документов в вузы стартовал на "Госуслугах"
Выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 7-13 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
02 июля 2023 16:29  [1] Мужчина утонул в Павловском районе, упав с сапсёрфа
30 июня 2023 18:04  [668] Подозреваемого в убийстве 67-летней женщины задержали в Починковском районе
30 июня 2023 16:00  [427] Неизвестный выстрелил в пенсионера в Нижнем Новгороде во время ограбления квартиры
29 июня 2023 13:22  [673] Уголовное дело возбуждено по факту пожара на шоссе Масложиркомбината в Нижнем Новгороде
29 июня 2023 11:09  [529] Водитель получил ожоги более 90% тела при возгорании цистерны на шоссе Жиркомбината
29 июня 2023 10:31  [614] Гаражи и фура горят на шоссе Масложиркомбината в Нижнем Новгороде
29 июня 2023 10:20  [459] Жителю Автозавода грозит до 4 лет лишения свободы за украденный букет роз
28 июня 2023 16:56  [567] Нижегородец открыл стрельбу из ружья во время ссоры с супругой
28 июня 2023 15:15  [512] Мошенник выдал себя за "сотрудника Госуслуг" и обманул жительницу Навашина почти на 120 тыс. рублей
28 июня 2023 10:24  [552] Несколько автобусов обгорели на стоянке в Выксе
Происшествия

Мужчина утонул в Павловском районе, упав с сапсёрфа

02 июля 2023 16:29  [1] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Павловском районе в районе понтонного моста Павлово - Тумботино на реке Оке 1 июля утонул 36-летний мужчина. Только сегодня спасатели нашли его тело.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о происшествии на воде поступило 1 июля в 16:30.

Согласно информации от СУ СК по Нижегородской области, мужчина вместе со своим 4-летним сыном катался по реке на надувной SUP-доске. В какой-то момент плавсредство опрокинулось. Ребёнка увидели и спасли прохожие. Прибывшая скорая помощь госпитализировала мальчика. А вот тело его отца ушло под воду.

На место ЧП выехали водолазы Приволжского регионального поисково-спасательного отряда. Погибшего мужчину нашли только на следующий день.

Как сообщили в следственных органах, при осмотре тела видимых телесных повреждений криминального характера не было обнаружено. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, организована доследственная проверка.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Павловский район СК РФ Утонувшие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
30 июня 2023 16:56Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph