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Общество

Глеб Никитин: "Нижегородских сотрудников автоинспекции отличает высокий профессионализм и верность своему долгу"

03 июля 2023 09:06  [39] Общество

Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник работников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД, ГАИ), установленный приказом Министра внутренних дел РФ № 502 от 3 июля 2009 года. Дата выбрана неслучайно: постановлением от 3 июля 1936 года № 1182 Советом Народных Комиссаров СССР было утверждено "Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции СССР".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил своё поздравление с профессиональным праздником в адрес сотрудников Госавтоинспекции и ветеранов.

"Вот уже много десятилетий государственная автоинспекция стоит на страже безопасности граждан. В зоне вашей ответственности – очень непростая отрасль. С каждым годом увеличивается количество машин на наших дорогах, за руль садятся всё новые водители. В любое время суток и в любую погоду вы находитесь на своём посту, выполняя непростые задачи, требующие высокого профессионализма и самообладания!", - отметил глава региона.

"Вы проводите большую работу по повышению культуры вождения, занимаетесь просветительской деятельностью в образовательных учреждениях, организуете профилактические мероприятия. Всё это напрямую влияет на безопасность на наших дорогах. В регионе год от года снижается такой страшный показатель, как смертность в ДТП, меньше становится аварий по вине нетрезвых водителей. На вашем счету - тысячи спасенных жизней!" - подчеркнул Глеб Никитин.

"Нижегородских сотрудников автоинспекции отличает высокий профессионализм и верность своему долгу. Спасибо всем, кто трудится на своём посту! Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия! Пусть как можно меньше будет на вашем пути внештатных ситуаций! С праздником!" - пожелала в заключение губернатор Нижегородской области.

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Теги:
ГИБДД Глеб Никитин Праздники
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