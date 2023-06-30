Свет и воду частично отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 3 июля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 3 июля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Приокском районе с 8:00 до 17:00 свет отключат в 1-м Кемеровском переулке в домах № 1, 2, 3, 4, 5; на ул. Кемеровской в домах № 8, 10, 14, 16.

В Нижегородском районе отключение электроэнергии произойдёт с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Большая Печерская, 72, 72, 82, 84, 84а; Печерский Съезд, 18, 22, 22а, 22, 24, 24а, 26б, 26, 30а, 30, 38а, 38; Приволжская слобода, 6.

С 13:00 до 17:00 без света останутся дома № 7 и 9 по ул. 3-ей Ямской; дом №9 по ул. Большой Перекрёстной.

В Советском районе с 10:00 до 17:00 будут обесточены Плодовый переулок, дома 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул.Тимирязева, дома 19, 21, 23, 25, 27, 17/4.

В Канавинском районе с 9:00 до 15:00 запланировано отключение ГВС в многоэтажке по ул. Тонкинской, 14.

В Московском районе без холодной воды останутся жильцы 170 квартир дома №40 по улице Глинки. Терпеть неудобства придётся недолго: с 9:00 до 12:00.