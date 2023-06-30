Виктор Володацкий рассказал о вкладе казаков в освобождение Лисичанска Политика

Фото: РИА Новости / Виктор Антонюк

2 июля 2022 года вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции полностью освободили Лисичанск в Луганской Народной республике.

Казачий генерал, депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий в интервью порталу "Российское казачество" рассказал о вкладе казаков в установление контроля над городом.

Так, в операции участвовало около 3500 представителей казачества и 40 единиц бронетехники только со стороны казаков. Более 300 человек награждены орденами и медалями главы республики Леонида Пасечника, орденами Мужества, медалями "За отвагу".

Также 6-му гвардейскому казачьему полку было присвоено наименование Лисичанской казачьей бригады.

Виктор Водолацкий отметил, что освобождение Лисичанска имело большое стратегическое значение.

"Лисичанск – это не просто важный пункт в системе Луганской Народной Республики, это еще и крупный промышленный город, после освобождения которого открывается оперативный простор, для того чтобы дальше выходить на территорию Донецкой Народной Республики и освобождать ее города. Это приграничный город ЛНР, примерно через 25 км от Лисичанска в сторону Спорного как раз пролегает граница области Войска Донского. Казаки, взяв город, вышли на историческую границу Всевеликого войска Донского, которая была до 1922 года", - рассказал депутат.

При этом военная операция проходила максимально аккуратно, поскольку среди казаков много лисичан.

"Ни один снаряд наших подразделений не попал туда, где находилось мирное население, потому что большинство командиров подразделений нашей бригады родом из Лисичанска и прилегающих населенных пунктов. Они освобождали свой родной город. Они там родились, жили, работали и прекрасно знали каждый подход, улицу, закоулок, где можно прорваться, где слабая оборона. Самое главное, что у некоторых бойцов там оставались родственники, которые помогали нам корректировать наши действия, поэтому артиллерия нашего 2-го корпуса работала очень аккуратно и точно", - подчеркнул Виктор Водолацкий.



Сейчас в городе восстанавливается прежний уклад жизни.

"За месяц в город вернулось около 12 тысяч человек – это огромное количество. Люди обустраивали свои разбитые квартиры, большинство не захотело находиться в пунктах временного размещения. Казаки помогают всем, кто возвращается. Мы выделяем транспорт, когда приходит кто-то из соседей и говорит, что есть люди, которые хотят вернуться в город, но их никто не может довезти. Естественно, направляем туда транспорт, забираем их. Оказываем им содействие, максимальную помощь в быту, обеспечиваем продовольственными пайками на первое время", - сказал Виктор Водолацкий.