Благоустройство парка имени Кулибина
Пять кандидатов выдвинуто на выборы губернатора Нижегородской области
Приём документов в вузы стартовал на "Госуслугах"
Строительство Южного обхода Арзамаса близится к завершению
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
03 июля 2023 11:16  [166] Пять кандидатов выдвинуто на выборы губернатора Нижегородской области
03 июля 2023 10:50  [101] Виктор Володацкий рассказал о вкладе казаков в освобождение Лисичанска
01 июля 2023 16:25  [1391] НРО КПРФ выдвинет Владислава Егорова кандидатом на пост губернатора
01 июля 2023 15:33  [682] Владислав Атмахов выдвинут на пост губернатора Нижегородской области
30 июня 2023 19:16  [1060] Эксперт-мониторинг событий с 23 по 30 июня 2023 года от АНО "Минин-центр"
30 июня 2023 15:19  [537] "Партия роста" поддержит кандидатуру Глеба Никитина на выборах губернатора Нижегородской области
30 июня 2023 10:15  [818] "Партия пенсионеров" и "Гражданская сила" выдвинули своих кандидатов на выборы губернатора Нижегородской области
29 июня 2023 16:28  [842] "Единая Россия" выдвинула кандидатуру Глеба Никитина на выборы губернатора Нижегородской области
29 июня 2023 13:00  [690] Артем Кавинов вручил благодарственные письма от командиров войсковых частей на Сватово-Кременной линии за помощь нижегородским воинам
28 июня 2023 18:04  [988] Тринадцать человек прошли в очный этап конкурса на должность министра образования Нижегородской области
Политика

Виктор Володацкий рассказал о вкладе казаков в освобождение Лисичанска

03 июля 2023 10:50  [101] Политика

Фото: РИА Новости / Виктор Антонюк

2 июля 2022 года вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции полностью освободили Лисичанск в Луганской Народной республике.

Казачий генерал, депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий в интервью порталу "Российское казачество" рассказал о вкладе казаков в установление контроля над городом.

Так, в операции участвовало около 3500 представителей казачества и 40 единиц бронетехники только со стороны казаков. Более 300 человек награждены орденами и медалями главы республики Леонида Пасечника, орденами Мужества, медалями "За отвагу".

Также 6-му гвардейскому казачьему полку было присвоено наименование Лисичанской казачьей бригады.

Виктор Водолацкий отметил, что освобождение Лисичанска имело большое стратегическое значение.

"Лисичанск – это не просто важный пункт в системе Луганской Народной Республики, это еще и крупный промышленный город, после освобождения которого открывается оперативный простор, для того чтобы дальше выходить на территорию Донецкой Народной Республики и освобождать ее города. Это приграничный город ЛНР, примерно через 25 км от Лисичанска в сторону Спорного как раз пролегает граница области Войска Донского. Казаки, взяв город, вышли на историческую границу Всевеликого войска Донского, которая была до 1922 года", - рассказал депутат.

При этом военная операция проходила максимально аккуратно, поскольку среди казаков много лисичан.

"Ни один снаряд наших подразделений не попал туда, где находилось мирное население, потому что большинство командиров подразделений нашей бригады родом из Лисичанска и прилегающих населенных пунктов. Они освобождали свой родной город. Они там родились, жили, работали и прекрасно знали каждый подход, улицу, закоулок, где можно прорваться, где слабая оборона. Самое главное, что у некоторых бойцов там оставались родственники, которые помогали нам корректировать наши действия, поэтому артиллерия нашего 2-го корпуса работала очень аккуратно и точно", - подчеркнул Виктор Водолацкий.
 
Сейчас в городе восстанавливается прежний уклад жизни.

"За месяц в город вернулось около 12 тысяч человек – это огромное количество. Люди обустраивали свои разбитые квартиры, большинство не захотело находиться в пунктах временного размещения. Казаки помогают всем, кто возвращается. Мы выделяем транспорт, когда приходит кто-то из соседей и говорит, что есть люди, которые хотят вернуться в город, но их никто не может довезти. Естественно, направляем туда транспорт, забираем их. Оказываем им содействие, максимальную помощь в быту, обеспечиваем продовольственными пайками на первое время", - сказал Виктор Водолацкий.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
30 июня 2023 16:56Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph