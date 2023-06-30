"Россети" провели реконструкцию подстанции 500 кВ "Радуга" для выдачи дополнительной мощности Выксунскому металлургическому заводу Общество

"Россети" выполнили расширение подстанции 500 кВ "Радуга" в Нижегородской области для электроснабжения нового цеха по производству бесшовных труб, который вводит в работу на Выксунском заводе "Объединенная металлургическая компания" (ОМК). В результате объем выдаваемой мощности потребителю увеличится до 613,1 МВт. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Выксунский металлургический завод" получает электроснабжение от подстанции 500 кВ "Радуга", которая является основным центром питания Нижегородской энергосистемы.

В настоящее время завершено расширение центра питания для увеличения выдачи мощности заводу. На объекте выполнили работы по установке дополнительного автотрансформатора мощностью 250 МВА, и строительству двух дополнительных линейных ячеек 110 кВ, оснащенных современным оборудованием, от которых будут запитаны энергопринимающие устройства заявителя. В рамках работ будет также выполнены монтаж и пусконаладка устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, новое оборудование будет интегрировано в автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУ ТП). Все установленное в рамках расширения подстанции оборудование – российского производства.

В результате выполненных работ увеличится мощность подстанции до 1500 МВА, что позволит обеспечить резерв необходимой мощности, который понадобится для электроснабжения нового производства и его дальнейшего развития. Подстанция 500 кВ "Радуга" является ключевым центром питания Нижегородской области и обеспечивает электроэнергией города Выкса, Кулебаки, Навашино, а также обеспечивает транзит электроэнергии в центральные регионы России.

ОМК реализует одну из крупнейших в отрасли инвестиционных программ. Среди ключевых проектов в Нижегородской области – комплексная программа развития производства труб малого и среднего диаметра и строительство производства бесшовных труб для нефтегазовой отрасли на базе Выксунского завода. Предприятие является градообразующим для моногорода Выкса с населением около 53 тыс. человек. Сейчас оно обеспечивает занятость почти трети жителей, выход на полную мощность нового производства позволит создать еще 1,7 тыс. рабочих мест.