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Общество

Глеб Никитин: "Нижегородскую область и Республику Беларусь объединяет общая история и память о Великой Отечественной войне"

03 июля 2023 16:53  [99] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Ежегодно 3 июля отмечается главный праздник белорусской государственности - День Независимости Республики Беларусь или День Республики. Он установлен в честь освобождения столицы Белоруссии, Минска, от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил в братскую страну поздравления с праздником.

"3 июля Республика Беларусь отмечает главный национальный праздник — День независимости. Он символизирует сплочение наших народов и поистине огромный вклад в общую Победу над фашизмом. Примите самые сердечные поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что Нижегородскую область и Республику Беларусь объединяет общая история и память о Великой Отечественной войне, а также общие герои. Как известно, одним из первых танков, вошедших в 1944 году в оккупированный фашистами Минск, управлял старший лейтенант уроженец города Горького Виктор Сергеевич Максимов.

Глеб Никитин пожелал жителям Республики Беларусь крепкого здоровья, благополучия и новых свершений.

По данным департамента внешних связей правительства Нижегородской области, у региона и республики множество направлений взаимовыгодного сотрудничества, одно из которых - мемориальная деятельность.

"Одна из тем обсуждения Глеба Никитина и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко на встрече в апреле в Минске была посвящена сохранению общей исторической памяти. Результатом встречи стало участие воспитанников Минского Суворовского военного училища в торжественном марше в Нижнем Новгороде по случаю празднования 78-й годовщины нашей Победы", - рассказала директор департамента внешних связей Ольга Гусева.

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Теги:
Белоруссия Международное сотрудничество Праздники
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