Нижегородские предприятия посадили первые в регионе яблоневые сады суперинтенсивного типа Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Предприятия "Новый век" на 29 га в Шарангском районе и агрофирма "Сереевское" на 21 га в Починковском районе посадили первые в Нижегородской области яблоневые сады суперинтенсивного типа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, за последние 5 лет в регионе плодово-ягодными культурами было засажено более 400 га, а в этом году еще 60 га.

В яблоневых садах высаживается более 3,5 тысячи деревьев на гектар.

Суперинтенсивные сады отличаются скороплодностью и высокой продуктивностью, а небольшая высота деревьев позволяет облегчить сбор плодов и делает его более эффективным.

Предприятиям будет возмещена часть затрат, связанных с закладкой плодово-ягодных насаждений и уходом за ними до периода получения товарных плодов. В 2023 году на эти цели выделено 35 млн рублей.

Ранее сообщалось, что около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году.