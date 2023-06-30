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Бизнес

Выработка у нижегородского производителя офтальмологической продукции увеличилась на 30% благодаря нацпроекту

03 июля 2023 17:10  [93] Бизнес

Выработка у нижегородского производителя офтальмологической продукции увеличилась на 30% благодаря нацпроекту "Производительность труда", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области

На нижегородском предприятии - участнике нацпроекта "Производительность труда" ООО "Репер-НН" подвели итоги внедрения бережливых технологий.
Компания производит высокотехнологические имплантируемые изделия для офтальмохирургии, в частности, искусственные хрусталики глаза и интраокулярные линзы (ИОЛ). Бережливые технологии на производстве помогали внедрять эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

"В условиях импортозамещения предприятиям необходимо системно увеличивать объемы производства необходимых товаров без потери качества.
Инструменты нацпроекта "Производительность труда" позволяют снизить издержки, не вкладывая дополнительных средств, и внедрить культуру непрерывных улучшений для всех сотрудников компании. Руководство ООО "Репер-НН", используя бережливые технологии, обратило особое внимание на сбор и систематизацию рацпредложений от сотрудников. Вместе с внедрением других элементов нацпроекта это позволило увеличить выработку почти на 30 процентов", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты РЦК совместно с сотрудниками предприятия выбрали в качестве пилотного потока процесс изготовления офтальмологических наборов для катарактальной хирургии, который обеспечивает более 60% выручки предприятия.

По словам руководителя Регионального центра компетенций Романа Рензина, эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 18 сотрудников предприятия и подготовили внутреннего тренера, который в дальнейшем сможет самостоятельно оптимизировать рабочие процессы.

"У компании достаточно компактное и при этом высокоточное инновационное производство, требующее максимального внимания к организации рабочих мест. Мы предложили ряд улучшений пространства на производственной площадке согласно системе 5S, а также проанализировали и систематизировали складскую работу в компании, что позволило существенно разгрузить технические помещения и комнаты для хранения расходников и готовой продукции", - сообщил Роман Рензин.

По словам директора ООО "Репер-НН" Александра Литвинова, предприятие разработало систему подачи предложений по улучшениям и выплате денежных премий для сотрудников-рационализаторов.

"Сейчас многие российские компании ищут средства на модернизацию производства, но часто эти средства находятся внутри самих компаний. Один из способов, как найти и задействовать скрытые резервы повышения производительности труда, – это система подачи предложений по улучшению. Нацпроект "Производительность труда" помог нам развить и внедрить эту систему", - рассказал Александр Литвинов.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "«Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" является 231 предприятие региона.

Напомним, что национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, их основная задача – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Цель нацпроекта – обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.

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Теги:
бизнес Нацпроект
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