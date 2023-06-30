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Общество

Два подъезда к нижегородскому селу Медяна отремонтировали по нацпроекту на месяц раньше срока

03 июля 2023 17:21  [85] Общество

Два подъезда к селу Медяна в Пильнинском районе Нижегородской области отремонтировали по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" на месяц раньше установленного срока.

Как сообщили в ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог", суммарная протяженность двух участков – почти 4 км. В Менянах постоянно проживают около тысячи жителей, и ремонт дороги, как отметил собеседник агентства, не только улучшит качество жизни местного населения, но и будет способствовать развитию предпринимательства.

Одна из отремонтированных дорог – подъезд к фермерскому хозяйству, по ней осуществляется подвоз кормов и вывоз молока. Из-за того, что нагрузка на дорогу большая здесь применили асфальтобетон другой марки, с расчетом на увеличенную нагрузку.

Стоимость работ составила 40,6 млн рублей.

Напомним, в текущем году в Пильнинском муниципальном округе отремонтируют около 40 км дорог. По сравнению с прошлым годом объемы ремонта выросли почти в 20 раз.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя четыре федеральных проекта.

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Теги:
Дороги капремонт Нацпроект
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