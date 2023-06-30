Агровыставка "День поля" пройдет в Нижегородской области 14 и 15 июля Общество

Агропромышленная выставка "День поля-2023" состоится 14 и 15 июля в Нижегородской области на площадке опытного поля Нижегородского научно-исследовательского института сельского хозяйства в поселке Селекционной станции Кстовского муниципального округа, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что нижегородские аграрии от года к году показывают высокие результаты работы.

"Наш регион может по праву гордиться своими тружениками села. Предприятия АПК активно развиваются, обновляют парк техники, внедряют новые технологии. Все это повышает уровень продовольственной безопасности, помогает поставлять на полки магазинов качественные продукты. В прошлом году был собран рекордный урожай зерновых, отрасль показала в целом серьезный рост. Очень важно не терять темп, делиться лучшими наработками", - отметил Глеб Никитин.

Выставка традиционно продемонстрирует лучшие достижения агропромышленного комплекса. На экспозиции сельскохозяйственной техники будет представлено более 200 образцов – тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, зерносушильные комплексы, самоходная, прицепная и другая техника, а также животноводческое оборудование.

"В реальных полевых условиях можно будет увидеть работу почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники, а также опрыскивателей и агродронов. Племенных животных – крупный рогатый скот мясных и молочных пород, лошадей, коз – представят на выставке 32 сельскохозяйственные организации региона. Эффективность выращивания более 120 новых сортов зерновых, зернобобовых, кормовых и масличных культур отечественной селекции можно будет оценить на опытных посевах", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

В первый день выставки состоится конкурс-выводка племенных животных, которые будут оценены экспертами по племенным и продуктивным качествам. На демонстрационном круге будут представлены коровы голштинской, черно-пестрой и бурой швицкой пород.

"В павильоне пищевой промышленности фермерские хозяйства и организации пищевой промышленности региона представят широкий ассортимент продукции – молочную и мясную, мороженое, сыры, овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед. Посетители выставки смогут продегустировать и приобрести понравившиеся продукты. Широко будут представлены и товары народных художественных промыслов – всевозможная сувенирная продукция, игрушки, одежда, посуда, декоративная керамика, предметы интерьера, которые также можно будет купить", - добавил Николай Денисов.

В павильоне "Пищевая промышленность" пройдут различные мастер-классы, а на главной сцене состоится кулинарное шоу. Для посетителей выставки будет работать фудкорт.

Экспозиции с достижениями в агропромышленном комплексе и инвестиционные проекты представят на "Дне поля" 16 муниципальных образований Нижегородской области: Арзамасский, Семеновский, Шахунский, Богородский, Большеболдинский, Бутурлинский, Вознесенский, Володарский, Воскресенский, Городецкий, Ковернинский, Кстовский, Лысковский, Павловский, Борский, Дальнеконстантиновский районы.

На выставке также будет представлен широкий спектр удобрений, средств защиты растений, комбикормов и кормовых добавок, зоотехнических и ветеринарных препаратов.

Во второй день выставки пройдут сельские игры – они впервые будут представлены на "Дне поля". В соревнованиях примут участие сборные команды, в состав которых войдут работники аграрных предприятий и социальной сферы, учащиеся сельских школ, студенты. Игры пройдут по следующим видам дисциплин: волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, армспорт, перетягивание каната, триатлон, ГТО. Также состоятся соревнования дояров, косарей, механизаторов. Победители соревнований будут представлять Нижегородскую область на Всероссийских летних сельских играх.

В рамках мероприятия запланировано проведение семинаров по растениеводству, животноводству и развитию кадровой политики в АПК.

Свои экспозиции на выставке представят учебные заведения: Нижегородский государственный агротехнологический университет, Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, Ардатовский аграрный техникум, Лукояновский губернский колледж, Работкинский аграрный колледж, а также Нижегородский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи». Алешковская, Ильино-Заборская общеобразовательные школы и Спасская средняя школа представят опыт проектов по созданию аграрных классов.

На мероприятии выступят различные творческие коллективы, а хедлайнером праздничного концерта станет группа "Рок-острова". Шоу-номера представят конно-спортивные клубы. Вход свободный.

Подробная программа мероприятия и схема размещения выставки размещены на сайте регионального Минсельхоза: mcx-nnov.ru.