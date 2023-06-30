Свет и ГВС точечно отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 4 июля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 4 июля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 8:00 до 17:00 отключено электроснабжение нескольких многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Вячеслава Шишкова, 2к1, 4к1, 4к2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 10; ул. Богородского, 5/1; ул. Козицкого, 2.

Кроме того, на ул Ижорской в домах № 34, 36, 36а, 38 с 9:00 до 14:00 будет ограничена подача горячей воды.

В Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 свет будет отключен на ул. Белинского, 85, 87, 89, 93, 95; ул. Невзоровых, 100, 107, 111; ул. Большой Печерской, 45, 45Б, 57Б, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 55/9, 57/10; ул. Фрунзе,12.

С 9:30 до 12:30 отключение света будут производить на ул. Алексеевской в домах № 14, 16, 16а, 16, 18, 18а, 20, 20б, 22, 24, 14/17б, 14/17, 22а/38, 24/27, 29/25; ул. Грузинской в домах № 29, 40, 42; ул. Октябрьской в домах № 16, 23, 23В, 23Д, 23В, 23Д, 23А, 25, 27.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 без электричества останутся дома на ул. Академика Вавилова,110, 112, 114, 116, 118; в Сокольническом переулке - полностью.

С 12:00 до 17:00 свет отключат в многоквартирных домах по ул. Ефремова: 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 будут обесточены ул. Молодая Гвардия, дома 1-30

В Автозаводском районе отключение электроэнергии запланировано с 9:00 до 17:00 на ул. Космической, 50, 52, и ул. Минеева, 31, 33, 35.