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Православный киот установят на трассе М-12 в Нижегородской области

04 июля 2023 09:25  [52]
фото: Нижегородская епархия

фото: Нижегородская епархия

Православный киот установят на трассе М-12 в Нижегородской области. Молитвенное место для киота освятили на трассе М-12 в Арзамасском районе, сообщается на сайте Нижегородской епархии.

Решение о строительстве киота было принято ГК "Автодор" в рамках реконструкции площадки отдыха.

Стоит отметить, что начинание благословили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

В ходе чина освящения, епископ Дальнеконстантиновский Филарет, обратившись к присутствующим с пастырским словом, напомнил о важности молитвы в пути.

В основание киота замуровали памятную капсулу. В сам киот планируется поместить икону преподобного Серафима Саровского и икону Покрова Божией Матери.

Как отмечается на сайте "Автодора", после открытия, каждый, кто едет из Москвы в Дивеево, Арзамас, Саров, в направлении Казани и обратно, сможет остановиться и помолиться у киота.

Напомним, что автотрасса М-12 станет самой быстрой дорогой к паломническому центру Дивеево Нижегородской епархии. По пути к нему и будет установлен киот. Открыть его планируется уже в этом сентябре – одновременно с запуском движения по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса.

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