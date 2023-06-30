Мужчина и женщина погибли в двух сгоревших домах в Вачском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области, архив

В Вачском районе сегодня ночью случилась трагедия: сгорели два дома в деревне Звягино, внутри были обнаружены тела погибших людей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в частном дома поступило на пульт дежурного 4 июля в 00:00 в деревне Звягино.

Когда на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, дом горел по всей площади, кроме того, горела кровля и чердак соседнего дома. К тушению пожара были привлечены в общей сложности 13 человек и 4 спецмашины.

Как отметили в ведомстве, горение было поздно обнаружено, что повлияло на тяжесть последствий. В результате пожара оба дома сгорели.

При разборе конструкций спасатели обнаружили тела двух погибших - 55-летнего мужчины 46-летней женщины.

По предварительной версии, причиной возгорания домов стал поджог.