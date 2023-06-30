Выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября
Благоустройство парка имени Кулибина
Приём документов в вузы стартовал на "Госуслугах"
Пять кандидатов выдвинуто на выборы губернатора Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
04 июля 2023 09:44  [106] Мужчина и женщина погибли в двух сгоревших домах в Вачском районе
03 июля 2023 19:01  [664] Нижегородца задержали за убийство своей жены из-за ревности
03 июля 2023 18:36  [304] Бывшая сотрудница УФНС России по Нижегородской области задержана за незаконное разглашение налоговой тайны
03 июля 2023 18:22  [268] Шестнадцатилетний мальчик утонул в Навашинском районе
03 июля 2023 13:46  [364] Мужчина утонул в озере Пермяковское в Нижнем Новгороде
03 июля 2023 13:07  [277] Директор строительной компании предстанет перед судом за мошенничество при капремонте домов в Сарове
02 июля 2023 16:29  [483] Мужчина утонул в Павловском районе, упав с сапборда
30 июня 2023 18:04  [934] Подозреваемого в убийстве 67-летней женщины задержали в Починковском районе
30 июня 2023 16:00  [632] Неизвестный выстрелил в пенсионера в Нижнем Новгороде во время ограбления квартиры
29 июня 2023 13:22  [755] Уголовное дело возбуждено по факту пожара на шоссе Масложиркомбината в Нижнем Новгороде
Происшествия

Мужчина и женщина погибли в двух сгоревших домах в Вачском районе

04 июля 2023 09:44  [106] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области, архив

В Вачском районе сегодня ночью случилась трагедия: сгорели два дома в деревне Звягино, внутри были обнаружены тела погибших людей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в частном дома поступило на пульт дежурного 4 июля в 00:00 в деревне Звягино.

Когда на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, дом горел по всей площади, кроме того, горела кровля и чердак соседнего дома. К тушению пожара были привлечены в общей сложности 13 человек и 4 спецмашины.

Как отметили в ведомстве, горение было поздно обнаружено, что повлияло на тяжесть последствий. В результате пожара оба дома сгорели.

При разборе конструкций спасатели обнаружили тела двух погибших - 55-летнего мужчины 46-летней женщины.

По предварительной версии, причиной возгорания домов стал поджог.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вачский район МЧС Пожар
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
30 июня 2023 16:56Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph