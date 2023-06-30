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Общество

Сотрудники НГЛУ провели тренинговую сессию по противодействию терроризму для представителей силовых ведомств

04 июля 2023 11:01  [49] Общество

Фото: пресс-служба НГЛУ

Координационный центр по вопросам формирования у молодежи гражданской позиции, предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма и федеральная инновационная площадка "Полилингвальный форсайт-центр обеспечения комплексной безопасности образовательной среды" Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова продолжают работу по укреплению межведомственного взаимодействия в контуре консолидации лучших практик обеспечения комплексной безопасности академической и социокультурной среды.

Представители НГЛУ провели тренинговую сессию и коммуникационную площадку в формате "Открытый диалог" с сотрудниками ГУ МЧС России по Нижегородской области и Экспертного совета по выработке информационной политики в сфере противодействия терроризму, ориентированной на конкретные категории населения. Были подробно рассмотрены критерии оценки качества подготавливаемых контрпропагандистских материалов в Нижегородской области, транслированы эффективные локальные практики работы по профилактике экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов, перечислены причины их появления и технологии предупреждения в современной геополитической обстановке. Эксперты НГЛУ обратили особое внимание на специфику перехода от человека "традиционного" к человеку "комфортному", войну алгоритмов и метаморфозы сознания, происходящие в результате политического противостояния в медийном пространстве.

Ректор НГЛУ им. Добролюбова, доктор филологических наук, профессор Жанна Никонова отмечает, что современная ситуация требует качества контрпропаганды высочайшего уровня.

"Молодёжи сейчас особенно важно получать проверенную информацию, и крупнейшие структуры университета осуществляют эту работу, — говорит ректор НГЛУ. — Центр комплексной безопасности образовательной среды и Центр Когнитивной обороны НГЛУ — точки притяжения и ориентир для специалистов в области когнитивной безопасности не только региона, но и страны. Мы гордимся тем, что с их появлением НГЛУ стал площадкой проведения таких масштабных мероприятий, как первая в России конференция "Антитеррористическая защищенность — основа безопасности детей и молодежи", объединяющая представителей силовых структур, ветеранов военных действий и научно-педагогическое сообщество из России, стран Ближнего и Дальнего Зарубежья; международный форум "Мир. Молодежь. Развитие", международная дискуссионная площадка "Катынская трагедия: мифы и реальность", и многие другие, которые служат консолидации экспертного мнения по заданной проблематике и направлены на выработку конкретных форматов и предложений в сфере поддержания комплексной безопасности поликультурной среды".

С нового учебного года Координационный центр НГЛУ продолжит реализацию интенсивной событийной повестки, а также предложит обновленную линейку образовательных продуктов для совершенствования компетентностной карты специалистов, отвечающих за профилактическую работу с молодежью на разных уровнях, на некоммерческой основе.

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Теги:
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