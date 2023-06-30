Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo в пакгаузах
Бригада скорой медицинской помощи ЦРБ Арзамаса стала лучшей в области
Благоустройство парка имени Кулибина
Экскурсии на электрокатамаране "ЭкоходЪ" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
04 июля 2023 16:19  [59] Нижегородцев приглашают на традиционную китайскую игру 抢东西游戏
04 июля 2023 14:37  [141] Центр "Пешков" 5 июля проведет в Нижегородском кремле коллективный пленэр
04 июля 2023 13:52  [265] Туристический ретропоезд начал курсировать в Нижнем Новгороде по выходным
01 июля 2023 12:30  [673] Проект литературной резиденции "Мастерская Захара Прилепина" выиграл грант фонда культурных инициатив
30 июня 2023 14:27  [562] Добавить драмы и смешать с приключениями: Wink готовит кинококтейль для жаркого июля
29 июня 2023 18:58  [740] Выставка археологических находок XV века открылась в Усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде
29 июня 2023 16:03  [752] Концерт старинной музыки состоится в нижегородском парке "Швейцария" 8 июля
28 июня 2023 13:19  [564] Бесплатные уроки игры на барабанах будут проходить в нижегородском парке "Дубки"
28 июня 2023 13:01  [552] Новая выставка и Музей самоваров откроются в нижегородском зоопарке "Лимпопо" 4 июля
27 июня 2023 18:36  [1631] Одиннадцать кинопоказов под открытым небом пройдет в парках Нижнего Новгорода в июле
Культура и отдых

Нижегородцев приглашают на традиционную китайскую игру 抢东西游戏

04 июля 2023 16:19  [59] Культура и отдых

5 июля в 9.30 в Штабе общественной поддержки состоится бесплатный мастер-класс по китайскому языку. Его проведут лидеры проектного отдела хаба SCOLAR Network | Нижний Новгород Алена Мохова и Татьяна Сергунова.

Они докажут всем, что китайский язык является несложным, научат считать и выучат некоторые фразы на китайском.

Также в рамках мастер-класса состоится традиционная китайская игра 抢东西游戏, где участникам нужно будет проявить внимательность и ловкость.

Записаться можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435 13 81.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мастер-класс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
30 июня 2023 16:56Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph