Нижегородцев приглашают на традиционную китайскую игру 抢东西游戏

5 июля в 9.30 в Штабе общественной поддержки состоится бесплатный мастер-класс по китайскому языку. Его проведут лидеры проектного отдела хаба SCOLAR Network | Нижний Новгород Алена Мохова и Татьяна Сергунова.
Они докажут всем, что китайский язык является несложным, научат считать и выучат некоторые фразы на китайском.
Также в рамках мастер-класса состоится традиционная китайская игра 抢东西游戏, где участникам нужно будет проявить внимательность и ловкость.
Записаться можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435 13 81.
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