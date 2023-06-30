Нижегородцев приглашают на традиционную китайскую игру 抢东西游戏 Культура и отдых

5 июля в 9.30 в Штабе общественной поддержки состоится бесплатный мастер-класс по китайскому языку. Его проведут лидеры проектного отдела хаба SCOLAR Network | Нижний Новгород Алена Мохова и Татьяна Сергунова.

Они докажут всем, что китайский язык является несложным, научат считать и выучат некоторые фразы на китайском.

Также в рамках мастер-класса состоится традиционная китайская игра 抢东西游戏, где участникам нужно будет проявить внимательность и ловкость.

Записаться можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435 13 81.