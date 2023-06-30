Бизнес сокращает расходы на внешнее обучение и делает ставку на современные технологии Бизнес

EdTech-компания 2022 года Эквио и сообщество Digital Learning провели совместное исследование российского EdTech-рынка и сравнили результаты 2022 и 2023 годов. Некоторые полученные данные оказались неожиданностью даже для экспертов в сфере корпоративного обучения.

В 2022-2023 годах на организацию обучения сотрудников в нашей стране влияют санкции, прекращение работы зарубежных компаний в России, уменьшение бюджетов и активное развитие новых технологий. И если в 2022 году перемены заметили меньше половины участников исследования (49%), то сейчас их число увеличилось до 73%. При этом 12% компаний полностью сменили пул выполняемых задач.

Почти треть опрошенных сократили бюджет на образовательные программы для команды. Из них 26% выделили меньше средств на внешнее обучение работников в сторонних организациях, а 19% сократили расходы на покупку готовых курсов. Выделить больше денег на развитие команды планируют лишь 5% участников опроса.

Несмотря на вынужденную экономию, бизнес продолжает решать важные задачи по развитию персонала. Для 28% компаний такой задачей стала адаптация образовательных программ и курсов под изменившиеся бизнес-цели в современных реалиях, для 19% ответивших — создание и развитие собственных корпоративных университетов, а для 14% и 13% соответственно — мотивация работников и поиск специалистов нужного уровня внутри самой компании.

Что касается направлений образования, 32% опрошенных делают ставку на обучение сотрудников применению современных технологий и развитие навыков под определённые задачи бизнеса.

Процент очных занятий немного увеличился по мнению 37% компаний. При этом 60% представителей бизнеса назвали позитивным опыт применения обучающих платформ. Остальным не хватает более гибких настроек, возможностей для расширенной аналитики и удобного интерфейса онлайн-решения.

"Глобальный возврат к офлайн-обучению ещё не начался. В каких-то компаниях очных занятий действительно стало больше, а где-то, наоборот, их сократили для оптимизации затрат на обучение. В целом мы, как и ожидали, видим небольшой прирост. В стрессовых ситуациях всем хочется личного взаимодействия. Но такие формы обучения — дорогие, поэтому массового перехода к ним мы не видим", - прокомментировал лидер и сооснователь сообщества Digital Learning Павел Безяев.

В 2022-2023 годах четверть компаний внедрили новые платформы для онлайн-обучения, заменив зарубежное решение или сменив одну российскую платформу на другую.

"На рынке корпоративных платформ изначально преобладают российские решения, они есть у большинства компаний. Этот сегмент уже стал почти локальным и в ближайшее время он станет таким на 100%", - добавил основатель и генеральный директор Эквио Алексей Вагин .

Свыше трети пользователей платформ для онлайн-обучения рассказали о планах задействовать их для повышения вовлечённости и мотивации сотрудников, 25% — для развития индивидуального обучения, а 23% — для поиска точек роста команды.

В опросе приняли участие 350 компаний из разных отраслей со штатом от 100 до 5000+ сотрудников. На вопросы исследователей отвечали руководители, HR-специалисты, разработчики курсов, методологи и администраторы LMS.

Полную версию исследования читайте по ссылке Тренды EdTech-рынка 2023 | Эквио (e-queo.com).

Реклама. ООО "Эквио" e-queo.com Kra24A1vV