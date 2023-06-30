Пять кандидатов выдвинуто на выборы губернатора Нижегородской области
Общественный транспорт пойдёт по-новому из-за строительства метро
Программа по профилактике и лечению рака в Нижегородской области
Бригада скорой медицинской помощи ЦРБ Арзамаса стала лучшей в области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
04 июля 2023 16:32  [93] Бизнес сокращает расходы на внешнее обучение и делает ставку на современные технологии
03 июля 2023 17:10  [302] Выработка у нижегородского производителя офтальмологической продукции увеличилась на 30% благодаря нацпроекту
01 июля 2023 13:47  [500] "Календарь предпринимателя" подготовлен Корпорацией МСП для бизнес-сообщества
01 июля 2023 10:45  [668] Конкурс социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" стартует 1 июля
30 июня 2023 15:45  [601] Новый офис Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" открывается в Кстово
30 июня 2023 15:06  [619] Нижегородские предприниматели смогут разместить свою рекламу за 1 рубль
30 июня 2023 14:05  [556] Аналитики ПСБ победили в конкурсе самых доходных инвестиционных идей
30 июня 2023 11:01  [543] "РусВинил" сократил выбросы парниковых газов в 2 раза
30 июня 2023 10:02  [579] Девять тысяч жителей Дзержинска и Кстова стали участниками акции "Весеннее обновление"
29 июня 2023 17:27  [765] Игорь Ищенко провел рабочую встречу с министром экономики Республики Беларусь Александром Червяковым
Бизнес

Бизнес сокращает расходы на внешнее обучение и делает ставку на современные технологии

04 июля 2023 16:32  [93] Бизнес

EdTech-компания 2022 года Эквио и сообщество Digital Learning провели совместное исследование российского EdTech-рынка и сравнили результаты 2022 и 2023 годов. Некоторые полученные данные оказались неожиданностью даже для экспертов в сфере корпоративного обучения.

В 2022-2023 годах на организацию обучения сотрудников в нашей стране влияют санкции, прекращение работы зарубежных компаний в России, уменьшение бюджетов и активное развитие новых технологий. И если в 2022 году перемены заметили меньше половины участников исследования (49%), то сейчас их число увеличилось до 73%. При этом 12% компаний полностью сменили пул выполняемых задач.

Почти треть опрошенных сократили бюджет на образовательные программы для команды. Из них 26% выделили меньше средств на внешнее обучение работников в сторонних организациях, а 19% сократили расходы на покупку готовых курсов. Выделить больше денег на развитие команды планируют лишь 5% участников опроса.

Несмотря на вынужденную экономию, бизнес продолжает решать важные задачи по развитию персонала. Для 28% компаний такой задачей стала адаптация образовательных программ и курсов под изменившиеся бизнес-цели в современных реалиях, для 19% ответивших — создание и развитие собственных корпоративных университетов, а для 14% и 13% соответственно — мотивация работников и поиск специалистов нужного уровня внутри самой компании.

Что касается направлений образования, 32% опрошенных делают ставку на обучение сотрудников применению современных технологий и развитие навыков под определённые задачи бизнеса.

Процент очных занятий немного увеличился по мнению 37% компаний. При этом 60% представителей бизнеса назвали позитивным опыт применения обучающих платформ. Остальным не хватает более гибких настроек, возможностей для расширенной аналитики и удобного интерфейса онлайн-решения.

"Глобальный возврат к офлайн-обучению ещё не начался. В каких-то компаниях очных занятий действительно стало больше, а где-то, наоборот, их сократили для оптимизации затрат на обучение. В целом мы, как и ожидали, видим небольшой прирост. В стрессовых ситуациях всем хочется личного взаимодействия. Но такие формы обучения — дорогие, поэтому массового перехода к ним мы не видим", - прокомментировал лидер и сооснователь сообщества Digital Learning Павел Безяев.

В 2022-2023 годах четверть компаний внедрили новые платформы для онлайн-обучения, заменив зарубежное решение или сменив одну российскую платформу на другую.

"На рынке корпоративных платформ изначально преобладают российские решения, они есть у большинства компаний. Этот сегмент уже стал почти локальным и в ближайшее время он станет таким на 100%", - добавил основатель и генеральный директор Эквио Алексей Вагин .

Свыше трети пользователей платформ для онлайн-обучения рассказали о планах задействовать их для повышения вовлечённости и мотивации сотрудников, 25% — для развития индивидуального обучения, а 23% — для поиска точек роста команды.

В опросе приняли участие 350 компаний из разных отраслей со штатом от 100 до 5000+ сотрудников. На вопросы исследователей отвечали руководители, HR-специалисты, разработчики курсов, методологи и администраторы LMS.

Полную версию исследования читайте по ссылке Тренды EdTech-рынка 2023 | Эквио (e-queo.com).

Реклама. ООО "Эквио" e-queo.com Kra24A1vV

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
30 июня 2023 16:56Международный Кубок Содружества по воздухоплавательному спорту в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph