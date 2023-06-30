Правительство поддержало ряд инициатив рабочей группы по СВО по соцзащите участников спецоперации и их семей Общество

Законопроекты о поддержке участников СВО и членов их семей обсудили на встрече главы правительства Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации.

В частности, первый вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь генсовета "Единой России", глава рабочей группы Андрей Турчак обратился к Михаилу Мишустину с просьбой поддержать законопроект рабочей группы по СВО о порядке страхования добровольцев спецоперации. Он отметил, что в ноябре прошлого года Госдума предусмотрела обязательное госстрахование добровольцев, принимающих участие в СВО. Но при принятии закона не был прописан механизм реализации нормы.

"Добровольцы оказались в неравных условиях с контрактниками и мобилизованными. Сейчас они получают только выплаты, предусмотренные указом президента, при этом лишены выплат, положенных по закону об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих. Мы подготовили законопроект, устраняющий эту несправедливость. Он устанавливает основания, условия, суммы, порядок страхования добровольцев. Аналогично мерам, которые действуют для военнослужащих. Как неоднократно подчеркивал наш президент, в окопе все равны. Поэтому просим поддержать наш законопроект и дать соответствующее поручение правительству о подготовке положительного заключения", – сказал Андрей Турчак.

Глава правительства поддержал инициативу, отметив, что отзыв на нее подготовят в ближайшее время.

"Абсолютно поддерживаю ваше предложение. Защитники и их близкие должны получать всю возможную помощь, в том числе в части государственного личного страхования добровольцев. Эти ребята плечом к плечу, как и действующие подразделения, сегодня защищают Родину. И, значит, на них должны распространяться все социальные гарантии, среди которых и выплаты по страховым случаям. Такое поручение будет дано. Подготовим отзыв правительства в ближайшее время", – сказал Михаил Мишустин.

Кроме того, Андрей Турчак отметил, что поддержку получили и другие законодательные предложения рабочей группы по вопросам СВО.

"На прошлой неделе согласовали с Минтрудом окончательную редакцию поправок, направленных на приостановление срочных трудовых контрактов на период СВО для мобилизованных и добровольцев. Также с правительством подготовили поправки о переводе в денежную форму части социальной помощи, которая предоставляется ветеранам боевых действий, введение набора социальных услуг. Уверен, до конца этой весенней сессии мы эти изменения примем", – сказал он.

Помимо этого, на встрече обсудили вопрос предоставления земельных участков Героям и полным кавалерам Ордена Славы, отметил Андрей Турчак.

"Сейчас их выделяют только под цели ИЖС, садоводства или ЛПХ. Мы предлагаем добавить к этому списку крестьянско-фермерские хозяйства. И предусмотреть передачу права на бесплатный участок супругам, детям и родителям в случае гибели участника СВО. Законопроект внесен в Госдуму и сейчас проходит согласование в правительстве", – сообщил секретарь генсовета партии.

Он также поблагодарил правительство за взаимодействие с рабочей группой по вопросам СВО.

"С момента образования группы 12 инициатив уже обрели статус федеральных законов. Все они разрабатывались совместно с министерствами и ведомствами. Это признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, бесплатная юридическая помощь для участников и ветеранов специальной военной операции, упрощенный порядок признания без вести пропавшими и умершими, донастройка кредитных каникул, внеочередное зачисление в садики, школы детей добровольцев и погибших участников СВО, льготное поступление в вузы, колледжи. На этапе подготовки отрабатывали их с министерствами, с правительством. Хотел бы еще раз поблагодарить за оперативную реакцию и поддержку", – подчеркнул Андрей Турчак.

В свою очередь, Михаил Мишустин отметил, что рабочая группа по вопросам СВО с первых дней активно включилась в законодательную работу, чтобы сформировать нормативную базу для обеспечения участников спецоперации и членов их семей всем необходимым.

Напомним, в Нижегородской области, помимо федеральных мер поддержки, создана комплексная система поддержки участников СВО и их семей, действует военный социальный контракт (ВСК).

В военном социальном контракте предусматривается комплексное социальное сопровождение, которое включает социализацию, реабилитацию, лечение, обучение и индивидуальные решения. Важно, что военный социальный контракт будет действовать и после возвращения военнослужащего.

"Военный социальный контракт не ограничен периодом проведения специальной военной операции. То есть контракт уже действует и будет действовать после возвращения военнослужащего с СВО. Семья будет получать полный комплекс мер поддержки при любых обстоятельствах, даже тех, которые не прописаны в военном социальном контракте" - отметил ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Среди принятых в регионе мер поддержки участников СВО и их семей - ежемесячная денежная компенсация за услуги ЖКХ в размере 50%, материальная помощь семьям, ежемесячная выплата беременным женщинам в размере 10 тысяч рублей, ежемесячная выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка в 10 тысяч рублей. Нуждающимся студентам государственных учреждений бесплатное горячее питание, дети могут бесплатно посещать кружки и секции в государственных учреждениях Нижегородской области.