Свет и ГВС точечно отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 5 июля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 5 июля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 8:00 до 17:00 отключение электроэнергии будет производиться по адресам: ул. Бориса Корнилова, 2, 3/1, 4, 5/1, 6/1, 7/2; ул. Надежды Сусловой, 13.

С 9:00 до 17:00 без света останутся дома на ул. Балхашской: № 7, 9, 14, 18, 2/12; на Высоковском проезде: № 5, 7, 7а, 9а, 9, 11/1; ул. Родниковой: № 70, 72, 74, 80, 80б, 82, 84, 97, 99, 105, 107, 105/1, 107/2; ул. Розанова: № 3-12, 14; ул. Стеклова: № 3, 5-13, 16, 17А, 18-22, 24, 26, 6/1, 6/2, 14/9, 14/9, 15/101.

В Ленинском районе с 8:00 до 11:00 свет отключат на ул. Баумана в домах 7-41; в пер. Вайгач в домах 1-14; на ул. Заводской в домах 10а,10б,16; ул. Каширской, 2; ул. Матросской в домах 1-32.

В Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 отключение света будет производиться на ул. Ильинской в домах № 53б, 53б, 57, 57а, 57, 59в, 59б, 59, 59, 59б, 53/2, 53/2.

С 9:00 до 18:00 будут обесточены многоквартирные дома по адресам: ул. Ильинская, 13/2, 13/2; пер. Крутой, 6В.

С 9:00 до 19:00 электричество отключат в двух зданиях на ул. Варварской: № 5 и 5Б.

С 10:00 до 17:00 очередь дойдёт до домов № 33, 35, 35, 37, 37, 41 по Ильинке и №11 в пер. Крутом.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 света не будет по ул. Сидорова, 6, 9; ул. Федосеенко, 65, 66, 67, 68, 69, 79.

В Канавинском районе с 9:00 до 13:00 запланировано отключение электроэнергии по адресам: ул. Героя Овчинникова, 1-13, 15, 21, 23, 20/25, 25/23; ул. Пурехская, 33, 35, 37; ул. Череповецкая, 1-13; ул. Юрьевецкая, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 35, 37, 29/13, 31/10.

С 12:00 до 17:00 будут обесточены дома в районе цирка: по ул. Алёши Пешкова, 13, 16, 16а, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 14/5, 18/24, 26/13; ул. Вокзальной, 20/11; ул. Даля, 23, 25, 25а, 27, 27а, 18/24; ул. Канавинской, 24, 32; ул. Коммунистической, 43; ул. Прокофьева, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 5/43.

Кроме того, в домах № 7, 7А по ул. Архангельской с 9:00 до 13:00 будут проводиться работы на сетях ГВС.