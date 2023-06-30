ПСБ провел в Нижнем Новгороде бизнес-конференцию для руководителей предприятий ОПК Бизнес

Приволжский филиал ПСБ собрал руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса Приволжского федерального округа в Нижнем Новгороде на бизнес-конференцию "Актуальные вопросы ГОЗ".

Управляющий Приволжским филиалом банка Алексей Гомжин, открывая мероприятие, в приветственной речи подчеркнул особенное значение оборонно-промышленного комплекса для экономики.

"Наша задача как банка, опорного для отрасли, оказать предприятиям максимальную финансовую и консультационную поддержку", — отметил Алексей Гомжин.

В ходе конференции эксперты ПСБ рассказали участникам мероприятия о нюансах сопровождения контрактов по ГОЗ и возможностях банковских продуктов для оптимизации экономику предприятий.

Особое внимание было уделено социальным вопросам, в частности – программе банка "Строительство жилья для сотрудников ОПК". Консолидация усилий банка, местных властей и руководства предприятий позволяет строить доступное жилье для сотрудников ОПК на льготных условиях.