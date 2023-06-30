Отдых в Питере

Санкт-Петербург – город, который может похвастаться огромным количеством достопримечательностей. И для того, чтобы посмотреть их все, потребуется ни одна неделя. Открытые крыши – экскурсии по крышам СПб – это отличная возможность увидеть город во всей красе.

Многие петербуржцы не могут найти время на то, чтобы осмотреть даже главные достопримечательности. В Северной столице немало мест, которые имеют историю и могут заинтриговать. Давайте обратим внимание на достопримечательности, которые должен увидеть каждый.

Интересные и красивые достопримечательности Санкт-Петербурга

Дворцовая площадь и набережная

Знакомство с Питером стоит начинать именно с дворцовой набережной. И если начать прогулку именно отсюда, то можно увидеть Зимний дворец, заглянуть в Русский музей и полюбоваться Летним садом. По дороге встретится немало памятников, которые также заслуживают внимания.

Побывать на Дворцовой площади необходимо каждому туристу. В истории Санкт-Петербурга немало мест, где происходили важные исторические события, но Дворцовая площадь – особое место. Прогуляться и пофотографировать площадь обязательно стоит.

Храм Спаса на Крови

На территории Северной столицы немало церквей. Но самым необычным сооружением считается Храм Спаса на Крови. Его построили в месте, где вокруг стоят архитектурные памятники в стиле классицизма и ампира. Смотрится он немного необычно и в Питере ему не место. В Москве храм смотрелся бы идеально.

Построен храм был по указанию императора Александра Третьего. Он решил отдать дань своему отцу и выбрал место, где погиб его родитель. Но строительство затянулось и открыли храм уже при другом императоре – Николае Втором.

Петропавловская крепость

Если время позволяет, то обязательно стоит съездить в Петропавловскую крепость. Местные жители считают Заячий остров историческим центром. Тут есть не только музеи, но и действует пляж, который так любят местные жители.

Петергоф

Путешествие в Петергоф останется в памяти надолго. Многие туристы приезжают в Питер специально, чтобы побывать тут. Несмотря на то, что нужно ехать за город, люди активно посещают достопримечательность. Тут прекрасно и зимой, и летом.

Если приехать сюда летом, то можно полюбоваться фонтанами и увидеть местность во всей красе. Зимой тут немного серо, но прогулка по усыпанным снегом аллеям не оставит ни одного человека равнодушным.

Конечно, это далеко не все достопримечательности Санкт-Петербурга. Их очень много и если хочется посетить Северную столицу, то стоит приехать сюда на несколько недель, чтобы заглянуть в каждый уголок и прогуляться не только по популярным локациям, но и посмотреть таинственные места.

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