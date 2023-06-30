3 важных шага к созданию конкурентоспособного интернет-магазина

Крупные бренды определяют развитие отрасли с точки зрения поставок и качества. Это очень сложно для небольших интернет-магазинов, поскольку считается, что невозможно конкурировать, например, с таким гигантом, как Amazon. Но вы можете узнать о том, как создать конкурентоспособную платформу для электронной коммерции.

Сегодня можно делать покупки в Интернете практически без ограничений, ярким примером этого является функция Amazon «международные покупки», которая позволяет людям заказывать товары практически из любой точки мира.

Но что происходит, когда вы являетесь предпринимателем в сфере электронной коммерции? Существует несколько платформ, которые позволяют создать интернет-магазин. Например, с помощью Shopify вы можете создать свой онлайн-бизнес без каких-либо технических знаний, интегрировав это программное обеспечение в существующий веб-сайт.

У отзывчивого и эффективного сайта отличительным фактором над гигантами будет креативность, персонализация и близость к аудитории. Начните с рассмотрения следующих трех аспектов:

1. Стремитесь соответствовать ожиданиям современных покупателей.

Вы должны сделать всё возможное, чтобы соответствовать или превосходить стандарты обслуживания, предлагаемые крупными компаниями электронной коммерции. Несмотря на то, что они обеспечивают круглосуточное обслуживание, вы должны предоставить им отличный персонализированный опыт покупок.

Не ограничивайтесь электронной почтой для общения с ними, используйте социальные сети, Facebook Messenger и, по возможности, встройте чат-бота на свой сайт. Выделите место для того, чтобы клиенты могли оставлять положительные мнения и комментарии о вашем бренде и о процессе покупки. Будущие клиенты будут принимать это во внимание больше, чем многие другие ваши действия в области цифрового маркетинга.

2. Модернизируйте и персонализируйте свой маркетинг.

В дополнение к хорошей и эффективной маркетинговой кампании по электронной почте для информирования клиентов о новостях своего бренда, вы должны использовать другие методы, позволяющие персонализацию. Нужно помнить, что, независимо от рынка, у вас всегда будут конкуренты, предлагающие тот же продукт или услугу, что и вы, поэтому персонализация является ключевым фактором.

Использование стандартных цифровых маркетинговых сообщений для всех клиентов не даст вам хороших результатов и может быть контрпродуктивным. Вы можете создать персонализированный маркетинговый план, рассмотрев следующие мероприятия:

• Отзывчивый сайт с простым дизайном, принимающий различные способы оплаты.

• Корпоративный блог с контентом, который ищет аудитория, полезным и качественным.

• Контент-план, ориентированный на каждую социальную сеть.

• Социальное прослушивание: проводите социальное прослушивание в тех сетях, где находится аудитория, узнайте, что они ищут, почему им нравится ваш бренд или добавьте остроумный комментарий в середине общения.

3. Создайте бренд, которого Amazon не сможет коснуться.

Компания Amazon добилась больших успехов, но она не может быть лучшей на каждом рынке, на котором работает, оставляя дверь открытой для тех небольших компаний электронной коммерции, которые знают свою аудиторию изнутри.

Главное – не просто выставлять товары на витрине своего интернет-магазина, а создать неотразимый бренд, способный привлечь покупателей. Одним из ключей к созданию убедительного бренда является организация сообществ пользователей, поэтому необходимо выбрать, какие маркетинговые стратегии вы будете использовать.

Если у вас небольшой бизнес, начните с контент-стратегии, включающей корпоративный блог и социальные сети, но делайте всё с точки зрения входящего контента, то есть думайте о том, как привлечь своих клиентов без вторжения. Используйте видео, креативные и привлекательные форматы, но всегда отдавайте предпочтение полезному контенту. Создание такого сообщества станет вашим лучшим ходом в борьбе с гигантами электронной коммерции.

Действительно, гигант Amazon функционирует практически везде, и есть несколько рынков, где его нет. Конкурировать с ним очень трудно. Этого можно избежать, если затронете только ту часть рынка, которая соответствует вам, поскольку вы знаете этих клиентов лучше, чем кто-либо другой.

Источник: https://boosttechnology.ru/

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