Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" призывает жителей соблюдать меры безопасности вблизи мест проведения ремонтных работ на тепловых сетях.
В ходе подготовки к следующему отопительному сезону компания проводит масштабную замену выработавших ресурс тепловых сетей. В общей сложности в Дзержинске и Кстовском муниципальном округе предстоит переложить около 25 км магистральных, квартальных и распределительных трубопроводов.
Компания и подрядные организации, производящие данные работы, принимают необходимые меры для обеспечения безопасности жителей. Участки проведения работ, связанных с выемкой грунта, огораживаются в соответствии с существующими нормативами и обозначаются предупредительными знаками и поясняющей информацией. Нахождение в пределах ограждений посторонних лиц запрещено в связи с риском получить травмы и повреждения, в том числе серьезные.
К сожалению, в последнее время участились случаи нарушения жителями необходимых требований безопасности, в первую очередь в Дзержинске. Вместо того, чтобы обойти ограждения, нетерпеливые граждане сдвигают секции и проходят за них, чтобы сократить путь. Так же поступают и некоторые автомобилисты. Подобные нарушения отмечены на улицах Студенческой, Октябрьской, Терешковой, Попова. В первую очередь подобные нарушители ставят под угрозу собственное здоровье.
ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать несчастных случаев, Нижегородский филиал "Т Плюс" призывает жителей соблюдать простые правила безопасности при нахождении вблизи теплосетевых объектов:
● ни в коем случае не заходите за ограждение мест ремонтных работ;
● не приближайтесь к трубопроводам тепловых сетей и тепловым камерам в период проведения ремонтных работ;
● предупреждайте детей о том, что объекты теплоснабжения – не место для игр, это может быть смертельно опасно;
● не допускайте стоянки автотранспорта в охранной зоне тепловых сетей (3 метра в обе стороны от теплотрассы);
● при обнаружении нарушенного ограждения мест проведения ремонтных работ, незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность в виде луж или фонтанов, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия не приближайтесь к поврежденным объектам и немедленно сообщите:
в Дзержинске – диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефонам: 25-95-70 или в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050;
в Кстово – диспетчеру Кстовских тепловых сетей по телефону 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского муниципального округа по телефону 2-48-41.
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