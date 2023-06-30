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Общество

Вся соль "РусВинила": как работает комплекс по производству ПВХ

05 июля 2023 14:58  [113] Общество

На прошлой неделе "РусВинил" провел для журналистов экскурсию по предприятию.

"РусВинил" работает в Кстове с 2014 года и производит поливинилхлорид (ПВХ) и каустическую соду. Последняя применяется в производстве бумаги и целлюлозы, бытовой химии и в алюминиевой промышленности. А ПВХ служит основой для производства всем знакомых вещей: оконные профили и сайдинг, трубы и ламинат, линолеум и обои, пластиковые карты, шланги для полива, каркасные бассейны, обувь, одежда и многое другое. В медицинской отрасли ПВХ также востребован: катетеры, капельницы, маски, системы для хранения и переливания крови, перчатки делают с применением поливинилхлорида.

На "РусВиниле" работает порядка 450 человек, при этом все процессы на заводе автоматизированы, а управление предприятием в круглосуточном режиме ведется из дистанционного пульта управления.

Производственные мощности завода составляют 330 тыс. тонн ПВХ и 225 тысяч тонн каустической соды в год.

Сырьем для производства продукции является обыкновенная соль, которую завозят из Беларуси и Астраханской области, и этилен - продукт переработки углеродного сырья.

В работе предприятие использует наиболее современные экологичнее и безопасные технологии. Так, метод мембранного электролиза позволяет потреблять на 28% электроэнергии меньше в сравнении с другими технологиями.  В процессе не используются такие опасные вещества как ртуть и асбест, как в устаревших методах, и не образуется стоков. Кроме того, водород, который также образуется в процессе электролиза, не выбрасывается в атмосферу, а используется в качестве топлива для печей пиролиза на смежном производстве. Благодаря этому технологическому решению "РусВинилу" удалось снизить потребление природного газа и за последние 5 лет сократить прямые выбросы CO2 в два раза.

Все процессы протекают в замкнутом цикле в герметичном оборудовании, на производстве используются современные системы газоочистки с эффективностью 99,9%. Это позволяет сводить к минимуму воздействие на окружающую среду. Результаты испытаний атмосферного воздуха на границах санитарно-защитной зоны, которые проводит лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области, подтверждают, что за все время работы "РусВинил" ни разу не превысил предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ.

За контролем качества продукции следят в производственной лаборатории. Здесь проводятся анализы как готовой продукции, так и сырья и всех промежуточных продуктов.

Здесь также занимаются научно-исследовательской деятельностью: весной прошлого года "РусВинил" открыл "Центр развития ПВХ", который помимо технической поддержки клиентов, ведет работу над изучением свойств поливинилхлорида, его жизненного цикла и возможностей вторичной переработки. Это пока единственный центр в России, который специализируется на исследованиях поливинилхлорида.

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Теги:
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