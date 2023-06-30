Вопросы энергоэффективности, экологии и обращения с промышленными отходами обсудили в Выксе Общество

В городе Выкса в рамках федерального проекта "Зеленая экономика" партии "Единая Россия" состоялось обсуждение вопросов государственной политики в области энергоэффективности, экологии и обращения с промышленными отходами.

В дискуссии приняли участие депутат Государственной Думы, федеральный координатор партпроекта "Зеленая экономика" Юрий Станкевич, представители бизнеса, региональных органов власти и экспертного сообщества.

Депутат отметил важность вовлечения крупных компаний в климатическую повестку и всесторонней поддержки корпоративных программ сокращения негативного воздействия на окружающую среду, развития экономики замкнутого цикла.

"Необходимо последовательно устранять административные барьеры, не отвечающие вызовам времени и современному уровню развития наилучших доступных технологий. Природоохранные инвестиции должны окупаться в разумный срок. Наличие экономической мотивации у собственников промышленных предприятий усилит положительный эффект от принимаемых регуляторных решений. Новеллы законодательства, обсуждаемые сегодня Государственной Думой совместно с Правительством и бизнес-сообществом, направлены на стимулирование ресурсосбережения и сокращение объемов отходов производства", - отметил Юрий Станкевич.

Во время обсуждения прозвучали и предложения для включения в актуализированную стратегию социально-экономического развития Нижегородской области. Работа над обновленным документом как раз сейчас проходит в регионе. В частности, одно из предложений экспертов – изменить подходы к формированию кадрового резерва специалистов контрольных органов в сфере исполнения экологических норм. Прозвучал и ряд других инициатив, которые будут доработаны и предложены для включения в итоговый документ.

"С каждым годом вопросам экологии уделяется все больше внимания – и это хорошая тенденция. Настало то время, когда все мы должны понимать, что мы производим, какие отходы от этого попадают в окружающую среду, насколько энергоэффективны наши муниципалитеты. И сейчас мы должны использовать лучшие практики наших предприятий, которые живут в согласии с природой и окружающим миром, помогают развитию территорий, занимаются экопросвещением. Собственно, все это мы и должны учитывать в обновленной стратегии", - сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области, региональный координатор партпроекта "Зеленая экономика" Александр Ефремцев.

Напомним, в народную программу партии поступило много инициатив от жителей по теме экологической безопасности и охране окружающей среды. Повышение качества жизни и экономической стабильности регионов, создание благоприятной окружающей среды и достижения экологической безопасности включены в направление "Экология для жизни" программы.

Партийный проект "Зеленая экономика" направлен на достижение экологического благополучия для нынешнего и будущего поколений, существенное сокращение негативного (антропогенного) воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших экологических технологий в производственных процессах и в сфере услуг, активное содействие российским компаниям в продвижении на глобальные рынки, формирование и укрепление в обществе поведенческой модели, основанной на соблюдении принципов устойчивого развития.