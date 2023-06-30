Православный детсад откроется в Ленинском районе Нижнего Новгорода в 2024 году

Православный детсад откроется в Ленинском районе Нижнего Новгорода в 2024 году, сообщил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий на встрече с главными редакторами и руководителями нижегородских СМИ,

Глава нижегородской митрополии отметил, в настоящее время определяется источник финансирования и идет поиск подходящего здания, где буде проведен капитальный ремонт.

Отметим, что на сегодняшний день в регионе открыты 12 из 27 православных гимназий, которые работают в субъектах ПФО. В Нижнем Новгороде функционирует пять православных гимназий и один детский сад. В планах Владыки увеличение количества православных детский садов. "Необходимо, чтобы православные детские сады и гимназии были во всех районах Нижнего Новгороде", - добавил митрополит Нижегородский и Арзамасский, подчеркнув, что в планах также открытие гимназий в Кстове, Балахне и Богородске. Однако сроки строительства учебных заведений озвучены не были.

Чтобы поступить в православную гимназию необходимо пройти конкрс, который поставляет от 1,5 до 3 человек на место.

Средства на открытие образовательных учреждений выделяются благотворителями.