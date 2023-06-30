РПЦ построит "храмы в шаговой доступности" в Нижнем Новгороде

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Русская православная церковь построит "храмы в шаговой доступности" в Нижнем Новгороде, сообщил накануне митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий на встрече с главными редакторами и руководителями нижегородских СМИ.
По словам Владыки, в настоящее время в Нижнем Новгороде уже идет строительство девяти храмов. Митрополия разработала программу по строительству храмов, согласно которой на 10 тысяч человек должен приходится один храм."Строительство храмов в областном центре продолжится", - отметил митрополит Нижегородский и Арзамасский, добавив, что ежегодно открывается по 1 – 2 религиозным объектам.
Также священнослужитель обратил внимание на программу по строительству храмов при крупных лечебно-профилактических учреждениях Нижнего Новгорода.
"Работы много, лет на 10-15 вперед", - сказал в заключение глава Нижегородской митрополии.
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