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Общество

РПЦ построит "храмы в шаговой доступности" в Нижнем Новгороде

06 июля 2023 11:32  [147] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Русская православная церковь построит "храмы в шаговой доступности" в Нижнем Новгороде, сообщил накануне митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий на встрече с главными редакторами и руководителями нижегородских СМИ.

По словам Владыки, в настоящее время в Нижнем Новгороде уже идет строительство девяти храмов. Митрополия разработала программу по строительству храмов, согласно которой на 10 тысяч человек должен приходится один храм.

"Строительство храмов в областном центре продолжится", - отметил митрополит Нижегородский и Арзамасский, добавив, что ежегодно открывается по 1 – 2 религиозным объектам.

Также священнослужитель обратил внимание на программу по строительству храмов при крупных лечебно-профилактических учреждениях Нижнего Новгорода.

"Работы много, лет на 10-15 вперед", - сказал в заключение глава Нижегородской митрополии.

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Теги:
Епархия РПЦ Церковь
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