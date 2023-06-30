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Бизнес

Только для своих: "Ростелеком" запускает сервис авторизации пользователей по звонку в виртуальной АТС

06 июля 2023 11:54  [64] Бизнес

Сервис авторизации с помощью голосового вызова заработал на платформе цифровых коммуникаций "Виртуальная АТС" "Ростелекома". Решение разработано для компаний, которым необходимо верифицировать своих клиентов или участников программ лояльности. Сервис делает процесс аутентификации удобным и безопасным, защищает пользователей от мошенничества и помогает бизнесу сократить расходы. Новая опция доступна всем компаниям-пользователям виртуальной АТС "Ростелекома".

Авторизация клиентов востребована прежде всего в сферах бизнеса, где важен высокий уровень клиентского сервиса, в частности, в ритейле и FMCG, финансовом секторе и электронной коммерции. Например, она используется для списания баллов с бонусных карт, карт программ лояльности, для входа в личный кабинет или подтверждения операций в нем.

Подключить сервис авторизации компании-пользователи виртуальной АТС могут самостоятельно в личном кабинете. Когда потребуется верификация конечного пользователя, на его мобильный телефон поступит звонок. Пользователь принимает его и слышит цифровой код, который нужно ввести на сайте для подтверждения операции или сообщить, например, кассиру в магазине для получения скидки.

"Ростелеком" постоянно расширяет функционал собственных решений на базе платформы цифровых коммуникаций, дополняя их набором удобных инструментов для решения бизнес-задач заказчиков. Особый фокус — на защите данных и безопасности бизнес-процессов. Новый сервис авторизации с помощью голосового вызова обеспечит эффективное и безопасное взаимодействие заказчиков и их клиентов", — говорит Елена Нечай, директор продуктового офиса "Телефония" "Ростелекома".

Цифровая платформа "Виртуальная АТС" избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. "Ростелеком" предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании, и предлагает большой выбор дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы виртуальных АТС через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности бизнеса.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"
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Теги:
Ростелеком Телефонная линия цифровизация
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