Свет и ГВС точечно отключили в шести районах Нижнего Новгорода 7 июля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 7 июля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Приокском районе с 8:00 до 17:00 запланировано отключение электроэнергии по адресам: ул. Глазунова, 11-15; ул. Радистов, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 24а, 24б; ул. Широтная, 8а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся здания на ул. Тимирязева, 2, 2а, 4а.

С 9:00 до 18:00 свет будет отключать в многоквартирных домах на ул. Бекетова, 33, 33а, 33в, 33б, 35, 35а, 35б, 37, 37а, 39, 39а; ул. Моховой, 21, 21а, 21б, 23а, 23, 25, 25а; ул. Юбилейной, 15-21.

С 11:00 до 18:00 без электроэнергии останутся дома и строения по ул. Ванеева: 43-107 (нечет.); ул. Ошарской, 87, 96б, 100-106, 96/1.

С 12:00 до 16:00 свет отключат в микрорайоне Лапшиха: ул. Бредихина, 1-10, 12, 12а; ул. Канашская, 2-18, 21-34, 12/19,ул. Рыбинская, 23, 25, 29, 31-48, 50-64 (чет.), 90, 90а; ул. Сельская, 13, 15, 18, 20; ул. Слободская ул; 3-13.

В Нижегородском районе с 9:00 до 13:00 обесточены административные здания на пл. Маркина, 3; Нижне-Волжской наб., 16, 16а, 16г.

С 9:00 до 17:00 без электричества временно будут здания по пер. Вахитова, 5, 6, 7, 9, 10а, 12в; ул. Рождественской,10, 10а, 12, 12в, 14, 14а, 14б, 16, 16а, 16б, 16д, 18, 18а, 18е, 18д, 22

В Канавинском районе внерегламентное отключение света произойдёт с 9:00 до 16:00 на ул. Сергея Акимова, 8а.

С 9:00 до 17:00 отключение электроэнергии произойдёт по адресам: ул. Айвазовского, 4, 6, 8; ул. Декабристов ул; 19, 21, 23, 26, 40, 51; ул. Семафорная, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28; ул. Ухтомского, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34.

В Ленинском районе на непродолжительный период - с 10:00 до 12:00 без света останутся жильцы многоквартирных домов по ул. Космонавта Комарова,10, 12, 12а, 12б.

В Московском районе запланировано отключение ГВС на Московском шоссе, 233, 231 с 9:00 до 15:00.