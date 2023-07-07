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Общество

Олег Лавричев: "Семья – это основа нашего общества, вечный источник жизни, бережно хранящий традиции и ценности"

08 июля 2023 09:53  [42] Общество
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил нижегородцам своё поздравление с Днём семьи, любви и верности.

"Семья – это основа нашего общества, вечный источник жизни, бережно хранящий традиции и духовно-нравственные ценности. Большая или маленькая семья – неважно! Главное, чтобы в ней царили согласие, взаимоуважение, добро и любовь", - отметил спикер Гордумы.

"Очень хорошо, что во славу института семьи 15 лет назад в нашей стране появился свой особый праздник, символами которого стали православные святые, покровители семьи и брака Петр и Феврония Муромские.

По традиции в День семьи, любви и верности играют свадьбы, чествуют супружеские пары, живущие в браке много лет, в храмах проводятся богослужения", - сказал Олег Лавричев.

"В этот светлый праздник от всей души желаю вам крепкого здоровья, тепла и уюта домашнего очага, радости общения и только приятных известий! Пусть никогда вас не покидает ощущение защищенности и благополучия!" - пожелал председатель Думы Нижнего Новгорода.

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Теги:
Гордума Олег Лавричев Праздники
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