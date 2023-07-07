Глеб Никитин: "Почта занимает очень важное место в жизни людей" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил свое поздравление с Днем российской почты.

"Почта занимает очень важное место в жизни людей. Вы работаете в самых отдаленных населенных пунктах, являясь для местных жителей настоящим "окном в мир". Почтальон был и остается очень важной фигурой для многих поколений россиян.

При этом почта играет важную роль и в масштабах страны. Экономика, правовая и социальная сферы – все это напрямую связано с работой почты. Огромное количество людей пользуется услугами почты для того, чтобы отправлять и получать посылки. Это имеет прямое отношение к их профессиональной деятельности. Именно вы обеспечиваете работу огромной структуры, вкладывая в свое дело душу и силы!

Высокий профессионализм отличает нижегородских сотрудников почты. Вы трудитесь во всех уголках региона. Люди ждут вас в любую погоду и время года. Вы помогаете нашим жителям быть ближе друг другу, связываете разные регионы между собой, а также с зарубежными странами. Это непростая, но очень нужная работа!

В профессиональный праздник желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия! Пусть в вашей жизни будет как можно больше радостных и приятных моментов! С праздником!" - говорится в поздравлении.