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Общество

"ЛУКОЙЛ" помогает с ремонтом в школах Кстовского района

06 июля 2023 18:09  [183] Общество

Фото: ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

В образовательных учреждениях Кстовского муниципального округа продолжается подготовка к новому учебному году. Ремонтные работы проводятся при поддержке Компании "ЛУКОЙЛ".

Как рассказали в пресс-службе "ЛУКОЙЛа", в Ждановской средней школе им. Героя Советского Союза В.П. Мухина были заменены окна, двери и перегородки в гардеробах. А в Большемокринской средней школе сделан косметический ремонт рекреации, заменили окна и установили перегородки.

Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень всегда лично контролирует качество выполнения ремонтных работ и оценивает совместно с руководством учреждений полученный результат.

"Считаю очень важным, чтобы дети занимались в комфортных условиях. Компания "ЛУКОЙЛ" всегда помогала и продолжает помогать учреждениям образования", – подчеркнул Антон Гребень.

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Теги:
Кстовский район ЛУКОЙЛ Школы
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