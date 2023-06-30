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Общество

Отсканировать по полной - внутритрубноинспекционный прибор позволит "Волгаэнерго" видеть под землёй

07 июля 2023 14:48  [39] Общество

"Волгаэнерго" впервые внедрит технологию, позволяющую проверять качество трубопровода с помощью сканера (внутритрубногоинспекционного прибора). Он позволяет измерить остаточную толщину стенок трубопровода на 360° по всей длине, сообщили в пресс-службе компании.

Уже в июле в рамках подготовки к новому отопительному сезону 2023-2024 гг. сканер будет запущен в работу. Диагностика с помощью нового прибора позволит получить максимально подробную информацию о внутреннем состоянии трубопровода диаметром от 300 мм до 2000 мм. Кроме того, использование сканера позволит снизить затраты на работы по восстановлению эксплуатируемых трубопроводов.

Процесс проведения внутритрубной диагностики проходит в три этапа. Сначала осуществляются подготовительные работы и устанавливается узел доступа сканера. Затем происходит запуск внутритрубного прибора и начинается процесс диагностики. Финальным этапом является обработка полученных данных. Технология на основе использования сканера уже получила практическое применение во многих крупных компаниях России.

"Применение нового метода диагностирования дает возможность получить сведения о состоянии инженерных сетей с минимальными затратами без проведения земляных работ или снятия изоляции - по месту нахождения трубопровода. При этом вывод участка сети из эксплуатации происходит на короткий срок", – отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Напомним, "Волгаэнерго" в 2023 году увеличит темпы модернизации теплосетей Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода на 40%. Компания планирует заменить около 21 км сетей.

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Теги:
Теплоснабжение Технологии
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