Нижегородский филиал "Т Плюс" обеспечит подключение теплоснабжения новой школы в Кстове

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Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" обеспечат подключение теплоснабжения строящейся школы на 792 учебных места с бассейном в 3-м микрорайоне города. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Для этого от центрального теплового пункта до границы с образовательным учреждением прокладывается новый участок теплосети протяженностью 170 м с диаметром трубопровода 125 мм.
Для строительства теплотрассы используются трубы в пенополиуретановой изоляции, оснащенные системой оперативно-диспетчерского контроля.
Согласно информации, завершить работы планируется уже к началу сентября. Стоимость проекта составляет 13,4 млн рублей.
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