Юрий Шалабаев: "Семья - это основа, на которой строится наше общество" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем семьи, любви и верности.

"Семья - это основа, на которой строится наше общество, и я горжусь тем, что Нижний Новгород является домом для множества сильных и дружных династий. Мы все учимся друг у друга бескорыстной преданности и поддержке. Многие городские семьи на протяжении десятилетий передают друг другу не только традиционные ценности и любовь к Родине, но и увлеченность своим делом, профессией. Нижний Новгород славится династиями врачей, учителей, ученых, производственников.

Этот прекрасный день я призываю вас провести со своими близкими, выразить свою признательность тем, кто делает вашу жизнь яркой и счастливой. Позвоните родителям или организуйте семейную встречу. Пусть ваш дом наполнится детским смехом и приятными воспоминаниями.

Я также хочу поблагодарить всех, кто работает на благо семей и детей в нашем городе. Ваше служение и забота заслуживают восхищения и поддержки.

С праздником! Семья - это наше богатство, и я надеюсь, что каждый из вас найдет счастье и благополучие в объятиях любимых и родных людей", - говорится в поздравлении.