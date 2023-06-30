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Двухлетний ребенок лишился фаланги пальца при катании с горки в Кстове. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.ЧП произошло накануне. Малыш скатился с металлической горки, держась за бортики - и его палец попал в какое-то отверстие.
Как сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница", первая помощь ребенку была оказана в Кстовской ЦРБ, после чего он был переведен в областную детскую клиническую больницу, где ему успешно провели операцию по ампутации.
Сейчас ребенок находится в травматологическом отделении больницы. После выписки лечение будет продолжено в амбулаторных условиях.
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