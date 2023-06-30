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Общество

Конкурс "Лучший мастер своего дела" прошел на стройплощадке трассы М-12

07 июля 2023 18:49  [112] Общество

Фото: пресс-служба "Автобан"

Конкурс "Лучший мастер своего дела" прошел на стройплощадке трассы М-12. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ДСК "АВТОБАН".

Согласно информации, 30 участников соревновались в следующих категориях: машинист бульдозера, машинист экскаватора, машинист автогрейдера и машинист погрузчика.

Жюри оценивали скорость, точность и мастерство владения техникой.

Так, лучшим машинистом бульдозера стал Денис Ефимов. Он прошел все испытания за 1 минуту и 42 секунды, при этом ни разу не заработав штрафное время.

Лучшим машинистом экскаватора был признан  Александр Белоусов, который прошел все испытания за 4 минуты 39 секунд.

Среди машинистов автогрейдеров первое место занял Илья Петухов, прошедший все испытания за 4 минуты 29 секунд, ни разу не заработав штрафное время.

"Лучшим мастером своего дела" среди машинистов погрузчиков стал Сергей Архипов из. Он прошел все испытания за 1 минуту 35 секунд, при этом ни разу не заработав штрафное время.

Также прошло награждение в коллективной номинации – "Кузница лучших мастеров своего дела" – строительного управления, чьи конкурсанты заняли наибольшее число мест пьедестала. Победителем стало СУ-967. Суммарно курсанты принесли СУ-967 шесть баллов в общем зачете.

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Теги:
Конкурсы М-12
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