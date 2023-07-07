Нижегородская телебашня включит праздничную подсветку в День семьи, любви и верности Общество

Нижегородская телебашня включит праздничную подсветку в День семьи, любви и верности

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Нижегородская телебашня включит праздничную подсветку в День семьи, любви и верности. Об этом сообщили в областном радиотелевизионном передающем центре.

8 июля с 21:45 до 24:00 грани высотной доминанты столицы Приволжья будет украшать символ праздника – ромашка. Также на световом панно появятся обручальные кольца и множество сердечек. На медиаэкране пройдёт бегущая строка: "8 июля – День семьи, любви и верности".

Напомним, праздник отмечается в России с 2008 года. В 2022 году президент РФ Владимир Путин своим указом объявил День семьи, любви и верности официальным российским праздником. Он связан с историей муромского князя Петра и его жены Февронии. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровительство семьи и брака.